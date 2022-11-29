Prim üretimi ekimde rekor kırdı

29 Kasım 2022 Salı, 04:00

Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) Ekim 2022’ye ilişkin prim üretimi verileri, bu alanda hem aylık hem ilk 10 aylık dönemde yeni rekorlar kırıldığını gösterdi. Türkiye’deki kriz sigorta pazarını da etkilemeyi sürdürüyor.

- Ekim ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla prim üretimi toplamda yüzde 166.8 artışla 22.9 milyar lira, hayatdışı branşında yüzde 183.2 artışla 20 milyar lira ve hayat branşında yüzde 91.1 artışla 2.9 milyar lira oldu.

KASKODA YÜZDE 277

- Yılın ilk 10 ayında da geçen yılın aynı dönemine kıyasla üretim toplamda yüzde 114.4 artışla 169.8 milyar lira, hayatdışında yüzde 123.9 artışla 146.3 milyar lira ve hayatta yüzde 69.6 artışla 23.5 milyar liraya ulaştı. Geçen yılın tümünde toplam 105.3 milyar liralık üretim yapıldığı anımsandığında bu yılki performans dikkat çekiyor.

- Hayatdışı branşının aylık detaylarına bakıldığında ise zorunlu trafik, kasko ve tamamlayıcı sağlık özellikle öne çıkıyor. Buna göre prim üretimi Ekim 2022’de zorunlu trafikte (yeşi kart hariç) yüzde 221.2 artışla 6.1 milyar lira, kaskoda yüzde 277.4 artışla 4.8 milyar lira, tamamlayıcı sağlıkta yüzde 259.5 artışla 735.9 milyon lira oldu. İlk 10 ayda zorunlu trafikte yüzde 128.7 artışla 38 milyar TL, kaskoda yüzde 197.7 artışla 31.9 milyar TL ve tamamlayıcı sağlıkta yüzde 170.1 artışla 5.1 milyar liralık prim üretildi.

- Ekimde ayrıca, aylık üretimi yüzde 281.8 artışla 883.6 milyon liraya çıkan “sınai yangın”, yüzde 261.6 artışla 60.1 milyon liraya çıkan alacak (kredi), yüzde 230 artışla 125.3 milyon liraya çıkan “kâr kaybı” dikkat çekti.

HAYATDIŞINDA TEKNİK KÂR YÜZDE 50 AZALDI

TSB’nin yayımladığı teknik gelir ve gider tablolarına göre, yılın ilk dokuz ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla hayatdışı branşında teknik kâr yüzde 50 azalarak 2.5 milyar lira oldu. Aynı dönemde ödenen hasar ise yüzde 95.3 atarak 54.6 milyar liraya çıktı. Buna göre teknik kâr/zarar oranı da kötüleşerek yüzde 14.5’ten yüzde 4.5’e indi. Bu kapsamda en dikkat çekici sonuçlar ise zorunlu trafik sigortasında yaşandı. Bu branşta geçen yılın ilk dokuz ayında 897.1 milyon lira olan teknik zarar, bu yılın aynı döneminde 7.9 milyar liraya yükseldi. Ödenen hasar ise yüzde 97.5 artışla 19.1 milyar lira oldu.

BES KATILIMCISINA FİNANSAL DANIŞMANLIK SUNUYOR

Allianz Türkiye’nin, yatırımlarını en iyi şekilde yönetmek isteyen bireysel emeklilik sistemi (BES) müşterilerinin ihtiyaçlarına Allianz Finansal Danışmanlık hizmetiyle yanıt verdiği açıklandı.

Uzun vadeli yatırım aracı olarak hem bireyler hem ülke ekonomisi için önem taşıyan BES kapsamında finansal danışmanlık verilmesini, sektörün gelişimi için önemli bir fırsat olarak değerlendiren Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkanı Tolga Gürkan, “Fon yönetimi alanındaki başarılı performansımızla yıllardır fark yaratıyoruz” dedi.

ACİL DURUMLAR İÇİN YENİ SAĞLIK PAKETİ HAZIRLADILAR

Türkiye Sigorta’nın, pazara sunduğu ürünü “kapsamlı acil sağlık sigortası” ile trafik kazası sonucu yaralanmalardan elektrik çarpmasına kadar teminat kapsamındaki acil durumlarda oluşabilecek tedavi masraflarını teminat altına aldığı açıkladı.

Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Tuba Buldu, “Bu sigorta hem bütçe hem sağlığı korumaya alarak dahili/ cerrahi yatış, oda-yemek ve yoğun bakım masraflarını teminat limitleri dahilinde karşılarken ücretsiz check-up hizmeti de sunuyor. Ayrıca diş ve göz paketi içeriyor” dedi.

KÜRESEL TİCARİ SİGORTA FİYATLARI YÜZDE 6 ARTTI

Marsh’ın yayımladığı “Küresel Sigorta Piyasa Endeksi”ne göre küresel ticari sigorta fiyatları, ılımlı artış trendini sürdürerek 2022 yılının üçüncü çeyreğinde ortalama yüzde 6 artış gösterdi. Küresel sabit kıymet sigortası fiyatları da benzer şekilde yüzde 6 yükseldi. Bunların yanında siber sigorta fiyatları ise üçüncü çeyrekte yüzde 53 arttı.

Rapor sonuçlarını değerlendiren Marsh Türkiye Eş Üst Yöneticisi Yeşim Aksüt şunları söyledi: “Küresel iş ortamı, müşteriler için zorlu olmaya devam ediyor. Enflasyon ve jeopolitik istikrarsızlık tüm sektörleri etkiliyor. Bu değişken ortamda mümkün olan en iyi sonuçları elde etmek için müşterilerimizle yakın bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz.”

SEKTÖRDEN KISA KISA

- HDI Sigorta ile Türkiye Hentbol Federasyonu arasında, 2022-2023 yılı spor sezonu kapsamında “Kadınlar ve Erkekler Hentbol Türkiye Kupası İsim Sponsorluğu” özelinde anlaşma imzalandığı açıklandı.

- Belma Şahin Alçıcı, MAPFRE Sigorta Kurumsal iletişim kıdemli müdürü olarak atandı. Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olan Alçıcı, Marmara Üniversitesi’nde pazarlama yüksek lisansı yaptı.

- Unico Sigorta çalışanlarının, 44. İstanbul Maratonu’nda Kanserli Çocuklara Umut Vakfı yararına koşarak, çocukları kanserle mücadele eden 108 aileye, “Umutlu Kutu” bağışında bulunduğu açıkladı.

- Doğa Sigorta’nın sponsor olduğu “Medya Uygulama Merkezi”, İstanbul Topkapı Üniversitesi bünyesinde açıldı. Yeni merkez için Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği ile işbirliği yapıldığı duyuruldu.

- Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Metin Demirel, BlindLook işbirliği ve “eşit-engelsiz bir dünya” hedefiyle tüm dijital kanallarında görme engelliler için sesli yönlendirme özelliği başlattıklarını açıklandı.