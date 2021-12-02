Prof. Dr. Ali Hortaçsu: ‘Faizi düşük tut derseniz’ bu, para basılması demektir

02 Aralık 2021 Perşembe, 04:00

Türkiye’nin yetiştirdiği, evrensel bilgi birikimine katkıda bulunan başarılı bilim insanlarının ödüllendirildiği 2021 Yılı Koç Üniversitesi Rahmi Koç Bilim Madalyası Prof. Dr. Ali Hortaçsu’nun oldu.

Törene Chicago’dan katılan Hortaçsu ile çevrimiçi söyleşi de gerçekleştirdik ve “düşük faiz yüksek kur” kıskacını sorduk. Mikroekonomi üzerine araştırmalarını yoğunlaştırdığını vurgulayan Hortaçsu, yine de küçük bir değerlendirme yaptı ve “Faizi düşük tut derseniz bu, Merkez Bankası’nın para basması demektir. Bu durumda ekonomide para bolluğu olacaktır. Kamu bankaları ne yapacaklar bilmiyorum ama 1990’lardaki gibi, enflasyonun altında borç verilirse yine görev zararı gibi durumlar olabilir. O yüzden kestirmek zor” dedi.

Keynesyen modellere göre hükümetlerin ekonomiyi iki yolla canlandırabildiklerini belirten Hortaçsu, “Bunlardan biri para basarak, diğeri ise daha fazla harcama yaparak. Ama insanların beklentileri rasyonel olduğu için enflasyonist beklenti yaratır” yorumunu yapan Hortaçsu’, “Ne yapılsa daha farklı olabildi” sorumuza ise şu yanıtı verdi:

FİYAT İSTİKRARI ÖNEMLİ

“Kestirmek zor. Genelde merkez bankasının rolü, ekonomide fiyat istikrarını sağlamaktır. Tabii ekonomiyi canlandırma gibi bir rolü de olabilir. Bu ikisi birbiri ile zaten çelişki halindeler. Ama her şeyden önemlisi merkez bankalarının mantık ve rasyonalite çerçevesinde bir politika izlemesi. Bu politikaların üzerinde bir belirsizlik olursa, o zaman global sistemde iç veya dış yatırımcıların güveni sarsılır ve bir risk ortamı oluşur. TCMB’de çok değerli bir kadro vardı. Fiyat istikrarını sağlamışlardı. Bu tip değerli insanların tutulması ve görevin işin ehline verilmesi lazım. Ve eğer yapılan da bir mantık varsa onun açıklanması lazım, ki piyasalar durulsun. Bu konuda ketum kalınırsa belirsizlik artar. İnsanlar ne olduğunu bilemedikleri durumlarda yatırım yapmazlar.”

RAHMİ KOÇ 2021 BİLİM ÖDÜLÜ’NÜ ALDI

Robert Kolej’de okuyan, lisans ve yüksek lisansını Stanford Üniversitesi’nde tamamlayan ve halen Chicago Üniversitesi’nde görev yapan Prof. Dr. Ali Hortaçsu, bu yıl altıncısı verilen bilim ödülüne, etkin piyasalar, rasyonel beklentiler ve ihale modellerine bilimsel katkıları nedeniyle layık görüldü.