Prof. Dr. Aziz Çelik hesapladı: İşte 2002’deki düzeyini koruması için olması gereken emekli maaşı

Yayınlanma: 05.03.2024 - 11:06

Güncelleme: 05.03.2024 - 11:24

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilerin bayram ikramiyelerinin 10 bin liraya çıkarılacağını açıklayacağı iddia edilmişti ancak Erdoğan böyle bir açıklama yapmadı, aksine en düşük emekli aylığının 10 bin lira olmasıyla övündü.

Kabine toplantısından çıkacak kararda 10 bin TL bayram ikramiyesi bekleyen emekliler, Erdoğan’ın açıklamalarıyla hayal kırıklığı yaşadı.

Enflasyonla mücadelede henüz istedikleri yere gelmediklerini ancak "kararlı" olduklarını söyleyen Erdoğan "Daha önce ülkemizi enflasyondan nasıl kurtardıysak inşallah bu defa da aynı başarıyı göstereceğiz" dedi.

Ekonomi programının "doğru yolda ilerlediğini" savunan Erdoğan, "Emekli maaşını 66 liradan 10 bin liraya, nereden nereye... Asgari ücreti 184 liradan 17 bin liraya çıkarmış, her anlamda milletimizin refah seviyesini katlayarak yükseltmiş bir hükümet olarak çalışanlarımızın ve emeklilerimizin bugünkü sıkıntılarına gözlerimizi kapamamız mümkün mü? Elbette yaşanan sıkıntıların farkındayız" diye konuştu.

AKP iktidarı döneminde emekli maaşının 66 liradan 10 bin liraya çıktığını söyleyen Erdoğan’ın “nereden nereye” sözleri ise kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Prof. Dr. Aziz Çelik, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Erdoğan’ın maaş hesabını mercek altına aldı.

“2002’DEKİ DÜZEYİNİ KORUMASI İÇİN 23 BİN 633 TL OLMASI GEREKİRDİ”

Aziz Çelik’in sosyal medya hesabından paylaşımı şöyle:

“Cumhurbaşkanı “emekli aylığı 66 liradan 10 bin liraya, nereden nereye” demiş! Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı verileri ile açıklayalım!

Emeklilerin ezici çoğunluğunu ilgilendiren en düşük işçi emekli aylığı Aralık 2002’de asgari ücretin yüzde 139’u (184,3 TL, 66 TL değil) iken 2024’te asgari ücretin yüzde 59’una (10 bin TL) geriledi!

En düşük işçi emekli aylığının 2002’deki düzeyini koruması için 23 bin 633 TL olması gerekirdi. En düşük işçi emekli aylığı 13 bin 633 lira eksildi!

Cumhurbaşkanı 11 milyona yakın işçi emeklisine ilişkin veriden değil birkaç yüzbini bulmayan en düşük Bağ-Kur tarım emekli aylığı verisinden söz ediyor.

Asıl mesele işçi emekli aylığının ne olduğudur! Evet! Nereden nereye?”