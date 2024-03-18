Prof. Dr. Babuşcu açıkladı... Bu ürünlere seçim sonrası zam gelecek

Başkent Üniversitesi öğretim üyesi Şenol Babuşcu, hükümetin seçim sonrası ürün ve hizmet sektöründe KDV oranını artıracağı konusunda uyardı. Babuşcu zam beklenen sektörleri ve ürünleri paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.03.2024 - 11:37
Prof. Dr. Babuşcu açıkladı... Bu ürünlere seçim sonrası zam gelecek
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Bir televizyon kanalında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Bakan Şimşek, genel KDV oranını artırmayacaklarını belirterek, enflasyonist yeni vergi olmayacağını söyledi.

Şimşek, "Enflasyonu kalıcı şekilde aşağı çekmek istiyoruz. Enflasyondan en çok etkilenenler sabit gelirlilerdir. Vergi artışlarının bir kısmı enflasyonist. 2024’te bu olmayacak. Enflasyonist yeni vergi olmayacak. KDV genel oranını artırmayacağız yüzde 20 üst limit. Kurumlar vergisini artırmayacağız, rekabet gücüne ihtiyaç var. İndirimli oranları gözden geçireceğiz. Para politikası sıkılaştığı için enflasyonun düşmesini bekliyoruz" dedi. Şimşek, krediyi tüketime değil, üretime yönlendireceklerini söyledi. Şimşek ayrıca kredilerle ilgili olarak gerekirse yeni tedbirler alacaklarını söyledi.

Konuyla ilgili Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Prof. Dr.Şenol Babuşçu sosyal meday hesabı üzerinden yüzde 10 KDV uygulanan ürün ve hizmetlere seçim sonrası zam geleceğini söyledi.

Babuşcu'nun paylaşımı şu şekilde:

“Şu anda yüzde 10 KDV uygulanan aşağıdaki ürün ve hizmetlere seçim sonrası yüzde 20 KDV uygulanabilir:

Tekstil ürünleri.

Giyim ürünleri.

Çanta ve bavul gibi ürünler.

Diş fırçası, diş macunu ve diş iplikleri.

Tiyatro, sinema ve müze gibi kültürel etkinlikler.

Otel gibi konaklama hizmetleri.

Yeme – içme sektörü hizmetleri."

 


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