Ekonomist Hakan Kara'dan dolar yorumu: İkinci kez başaran ülke olarak tarihe geçiyoruz
Ekonomist Hakan Kara, dolar kurunda yaşanan krizin ardından dikkat çeken değerlendirmede bulundu.
Dünyanın pek çok ülkesi faiz artışı ya da desteklerini çekme eğilimine girerken, Türkiye'de faizlerin dünyanın aksine düşürmesi ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam ekonomi ile ilgili yaptığı açıklamaların ardından dolar/TL sert dalgalanmalarla 13 TL'yi aştı.
Erdoğan'ın bu açıklamalarının ardından TL, TCMB'nin ilk faiz indirimi sinyalini verdiği Eylül ayı başından bugüne yüzde 26.2 değer kaybederken; TL'yi rand yüzde 8, real yüzde 7 değer kaybı ile takip etti. TL'nin yılbaşından beri değer kaybı ise yüzde 35 civarında.
''TARİHE GEÇİYORUZ''
Yaşanan dolar kuru krizi sonrası Ekonomist Hakan Kara, ''Dalgalı kur rejiminde ikinci kez serbest düşüş yaşamayı başaran ülke olarak tarihe geçiyoruz. Sadece ve sadece temelsiz bir ısrar uğruna.. Yanıldığınızı kabul etmek de bir erdemdir. Çok geç olmadan lütfen bu ısrardan dönün'' çağrısında bulundu.
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