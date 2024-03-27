Promosyon işi arapsaçı: Ölüm aylığı alanlara da en az 5 bin lira verilecek

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), “ölüm aylığı” alan 3.3 milyon hak sahibine de başvurmaları halinde 5 bin lira ödeyecek.

Mustafa Çakır
Yayınlanma: 27.03.2024 - 04:00
Promosyon işi arapsaçı: Ölüm aylığı alanlara da en az 5 bin lira verilecek
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), “ölüm aylığı” alan 3.3 milyon hak sahibine de başvurmaları halinde 5 bin lira promosyon ödemesinin kamu bankaları tarafından yapılacağını bildirdi. Ayrıca ödeme için emekli ve hak sahiplerinin bankalara başvurması gerektiğini duyuran SGK, “Belirlenen tutarlar asgari seviyede olup uygulamaya göre bankalar promosyon miktarlarını artırabileceklerdir” dedi.

Vefat eden emeklinin hak sahipleri, zaten promosyon alabiliyordu ama miktar düşüktü. Şimde 5 bin liraya çıkadıldı. Buna karşın bugün 3 bin lira ölüm aylığı alan da var, 10 bin lira alan da. Bu nedenle kime ne kadar promosyon verileceği belirsiz. Kriterler net değil. Ayrıca bu kesimin halen bankalarla anlaşması var. Promosyonu yenilemek isteyen bir dizi prosedüre tabi olacak. Sistemin “arapsaçı”na döndüğünü vurgulayan DİSK Emekli-Sen Genel Sekreteri Fikri Kalender, bunların aldatmaca olduğunu, emeklilerin aklıyla dalga geçildiğini ifade etti. Kalender ayrıca iktidar promosyon ödemeleri için kamu bankalarını görevlendirdiğini, bu nedenle kullanılacak kaynağın bu bankaların “görevlendirme giderleri”ni yükselteceğini anımsattı. İlk iki ayda bütçeden bu tür kurumlar için 11.4 milyar liralık görevlendirme gideri yapılmıştı. 



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