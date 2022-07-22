2 bin 800 liralık promosyonu 16 bin TL’ye çıkaran anlaşma Ali Erbaş’ın itirazıyla iptal edildi

22 Temmuz 2022 Cuma, 04:00

Danıştay 13. Dairesi, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’la personeli karşı karşıya getiren “faizsiz finans” tartışmasında Erbaş’ı haklı bularak, promosyon ihalesini iptal eden kararı 5 Temmuz’da kaldırdı. Hilafet çağrısıyla tepki çeken imam Halil Konakcı, ihaleyi yargıya taşıyan Türk Diyanet Vakıf-Sen’in “Allah’a savaş açtığını, dinini sattığını” söyledi. Konakcı’nın kararı 1 Temmuz’da duyurması da dikkat çekti.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın 2019’daki kurum maaş ödeme protokolünde “faizsiz finans kurumlarının tercih edilmesi” talimatı sonrası 21 Mart’ta, yalnızca katılım bankalarıyla maaş ödemeleri ihalesi yapıldı. Personele, bu kapsamda toplam 2 bin 880 lira promosyon ödeneceği kaydedildi. Ancak sendikalar kararı yargıya taşıyınca ihale iptal edildi. Tüm bankaların katılımıyla ihaleler yapıldı ve promosyon 16 bin liraya kadar çıktı.

ÖDEME DURDU

Erbaş’ın talimatıyla karar Danıştay’a taşındı ve ödemeler durduruldu. Erbaş’ı haklı bulan Danıştay 13. Dairesi, 5 Temmuz’da yerel mahkemenin kararını bozdu. Dava açan sendikalardan Türk Diyanet Vakıf-Sen’in, AYM’ye başvuracağı öğrenildi. Diyanet’te yetkili sendika olan Diyanet-Sen ise ihalenin “Ben yaptım oldu anlayışıyla” gerçekleştirildiğini belirterek, “Maaş promosyon ihalesi, personelimize, üyemize destek sağlamak yerine sadece mağduriyet ve karmaşa üretmiştir. Sendikamızın yürüttüğü yargı süreci halen devam etmektedir” açıklaması yaptı.

SENDİKA HEDEFTE

Sendikalar ile Diyanet arasında tartışmaya, “hilafet” çağrısı yapan Ankara Melike Hatun Camisi imamı Halil Konakcı da dahil oldu. 1 Temmuz’da yayımladığı konuşmasında “başını örtmeyen kadının ve faiz alanın Kuran’ı tekmelediğini, faizin Allah ve resulüne savaş açmak” olduğunu söyleyen Konakcı, promosyonun ise helal olmadığını iddia etti. Konakcı, ihaleyi yargıya taşıyan Türk Diyanet Vakıf-Sen’i ise isim vermeden hedef aldı.

Konakcı, “Allah ve resulüne savaş açmış adamlara düşmanlık etmekten daha güzel bir şey var mı? Adamlar gitmiş, kurumu mahkemeye vermiş. 15 bin 600 lira alacaklar. Ulan ayda 400 liraya, 250 liraya mı savaş açtın Allah ve resulüne? Senin Allah ve peygamber, Kuran sevgin 250 liralık mı? Dinini ayda 250 liraya mı satıyorsun?” ifadelerini kullandı.

ÖNCE O DUYURDU

Türk Diyanet Vakıf-Sen’in, Konakcı’nın açıklamaları nedeniyle hem idari ve hem adli yollara başvurduğu öğrenildi. Öte yandan Konakcı’nın, Danıştay’daki karardan en az dört gün önceki gerçekleşen bu konuşmasında, Danıştay’ın yerel mahkemenin kararını bozduğunu söylemesi ise dikkat çekti.