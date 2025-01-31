Putin'den onay geldi! Goldman Sachs'ın Rusya'daki iştiraki satılıyor...
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Goldman Sachs'ın Rusya'daki iştirakinin satışına onay verdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Goldman Sachs'ın ülkedeki iştirakinin Ermenistan merkezli Balchug Capital tarafından satın alınmasını onayladı.
Putin'in onayladığı, Goldman Sachs'ın Rusya'daki varlığına ilişkin kararname, ülkenin yasal bilgi sisteminde yayımlandı. Buna göre, Balchug Capital adlı şirkete, Goldman Sachs'ın iştirakindeki yüzde 100 payı satın alma izni verildi.
LİSANSI İPTAL EDİLMİŞTİ
Rusya Merkez Bankası, Goldman Sachs'ın aracılık lisansını Ağustos 2024'te iptal etmişti. Batılı çok sayıda banka ve finans kurumu Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'daki faaliyetlerini sonlandırmıştı.
Etiketler: #Vladimir Putin #Goldman Sachs #Rusya
En Çok Okunan Haberler
-
- Tarihçi Çiğdem Bayraktar Ör gözaltına alındı!
- İmamoğlu'nun ifade işlemi sona erdi
- AKP'li Zengin törende yeğenini Erdoğan'la tanıştırdı!
- Türkiye’nin 4. büyük AVM’si satılıyor: Rakam belli oldu!
- Erdoğan, İmamoğlu'nu hedef aldı!
- İçme suyunda 'kimyasal madde' şüphesi
- 'Bu aptallığa son verilsin'
- 'Cumhurbaşkanı’na sultanlarda görülen yetki...'
- Suat ağabeye mektup
- Cumhur İttifakı’nın hedefine oturdu