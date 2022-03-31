Ramazan pidesi Kütahya halk ekmek büfelerinde 5,5 TL'den satılacak

31 Mart 2022 Perşembe, 00:00

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, makamında halk ekmek işletmecisi Yusuf Sarıkoç ile birlikte yaptığı açıklamada ramazan pidesi fiyatını açıkladı.

Ticaret ve Sanayi Odasının açıkladığı pide fiyatının 7 lira olduğunu ifade eden Başkan Işık, “Yaklaşan Ramazan ayını canı gönülden kutluyorum. Sağlık ve sıhhatle bir ay geçirmemizi Allah’tan niyaz ediyorum. Halk ekmek üreticisi ile yaptığımız kira sözleşmesinde en az yüzde 20 indirimli ekmek ve pide satışı gereği halk ekmek büfelerimizde 400 gram pidenin 5,5 TL olarak satışa sunulmasını kararlaştırdık. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Belediye mücavir alan içerisinde yaklaşık 20 adet halk ekmek büfelerinde ramazan pidesi satışının ramazan ayının başlaması ile birlikte başlayacağını ifade eden Başkan Işık, “Müstecirimize de bu konuda gösterdiği anlayıştan dolayı teşekkür ediyorum. Bu arada ekmek fişi olarak ücretsiz olarak dağıttığımız fiş ile ramazan ayında pide fişi olarak dağıtımına devam edeceğiz. Ayrıca ekmek dağıtımı da pide ile birlikte sürecek” diye konuştu.

Halk ekmek işletmecisi Yusuf Sarıkoç ise halk ekmek işletmecisi olarak belediyenin kendilerine öngördüğü tarife ve anlaşma koşulları sebebiyle yüzde 20 indirim uygulandığını belirtti. işletmeci Sarıkoç, “Bazı çevrelerde belediyenin esnafa karşı farklı bir görüşü olduğu algısı yapılıyor. Başkanımızın böyle bir niyeti yoktur. Sadece geçim şartlarına yetişemeyen vatandaşlarımız ile arasında bir bağ kuruyor halk ekmek olarak. Vatandaşlarımıza gereken indirimi yaparak satışlarımızı yapıyoruz. Pide gramajımız piyasa ile aynı. Gramaj olarak diğer pidelerle hiçbir eksikliğimiz yok. Kütahyalıların ramazan ayını kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Kütahya Fırıncılar ve Büfeciler Odası Başkanı Murat Duran, kentte 400 gram ramazan piresinin 7 TL'den satılacağını açıklamıştı.