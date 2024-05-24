SGK'nin eski binası satılığa çıkartıldı

Aydın’da uzun yıllar Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) hizmet binası olarak vatandaşlara hizmet veren tescilli bina 43 milyon TL değer biçilerek satılığa çıkarılırken, ihale şartları da binaya asılan pankart ile kamuoyuna ilan edildi.

İHA
Yayınlanma: 24.05.2024 - 10:19
SGK'nin eski binası satılığa çıkartıldı
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Aydın’ın en eski binalarından biri olan ve bir dönem hastane olarak kullanılmasının ardından uzun süre de SGK binası olarak vatandaşların hizmetine sunulan bina 2016 yılında SGK’nın yeni hizmet binasına taşınması ile boşaltıldı.

Geçişin ardından depreme dayanıksız olduğu belirlenen ve 1950’li yıllarda kentsel sit alanı olarak tescil edilen bu binaya tescil nedeniyle dokunulamazken bina satışa çıkartıldı.

DEV PANKART ASILDI

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından satışa çıkartılan gayrimenkulün satışına ilişkin binanın dışına dev bir satış ilanı pankartı asılarak kamuoyuna duyuru yapıldı.

İlanda yer alan bilgiye göre söz konusu bina için 43 milyon lira değer biçilirken, ihalenin 10-11 Haziran tarihlerinde SGK internet sitesinde yer alan Elektronik Satış Portalı üzerinden açık artırma usulüyle yapılacağı belirtildi. İhaleye girmek isteyenlerin 2 milyon 150 bin lira teminat yatırmaları gerektiği ve 729 metrekare alan üzerine kurulu binanın kentsel sit alanı olduğu da kaydedildi.

Yine aynı gün Efeler Polis Karakolu’nun arkasında yer alan bina da satışa çıkartılacak.

12 adet bağımsız bölümden oluşan 336 metrekare büyüklüğündeki bina için ise 6 milyon 530 bin lira değer biçilirken, kentsel sit alanı içerisindeki söz konusu bina için ise 326 bin 500 lira teminat yatırılması gerektiği belirtildi.


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