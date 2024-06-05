Yayınlanma: 05.06.2024 - 09:56

Güncelleme: 05.06.2024 - 09:56

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 344 sözleşmeli personel alınacağını duyurdu. Peki, SGK'ya sözleşmeli personel alımı başvurusu nasıl yapılır? SGK sözleşmeli personel alımı şartları neler?

SGK SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI NASIL BAŞVURUSU YAPILIR?

Kadro dağılımına göre, 260 büro personeli, 69 destek personeli, 14 koruma ve güvenlik görevlisi ile 1 teknisyen alımı yapılacak. Adaylar başvurularını, 14 Haziran Cuma gününe kadar "e-Devlet Sosyal Güvenlik Kurumu Kariyer Kapısı" üzerinden yapabilecek.

SGK PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?