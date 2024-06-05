SGK'ya sözleşmeli personel alımı başvurusu nasıl yapılır? SGK sözleşmeli personel alımı şartları neler?
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), merkez ve taşra teşkilatı için 344 sözleşmeli personel alımı yapılacağı açıklanmıştı. SGK'ya sözleşmeli personel alımı ilanı yayımlandı. Peki, SGK'ya sözleşmeli personel alımı başvurusu nasıl yapılır? SGK sözleşmeli personel alımı şartları neler?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 344 sözleşmeli personel alınacağını duyurdu. Peki, SGK'ya sözleşmeli personel alımı başvurusu nasıl yapılır? SGK sözleşmeli personel alımı şartları neler?
SGK SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI NASIL BAŞVURUSU YAPILIR?
Kadro dağılımına göre, 260 büro personeli, 69 destek personeli, 14 koruma ve güvenlik görevlisi ile 1 teknisyen alımı yapılacak. Adaylar başvurularını, 14 Haziran Cuma gününe kadar "e-Devlet Sosyal Güvenlik Kurumu Kariyer Kapısı" üzerinden yapabilecek.
SGK PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartlara haiz bulunmak.
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine eklenen; “..Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin tek taraflı feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri halinde sözleşmenin bitim tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler…” şartını sağlıyor olmak.
- Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. (dul ve yetim aylığı hariç)
- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 18 Eylül 2022 (KPSS Lisans P3), 9 Ekim 2022 (KPSS Ön Lisans P93) veya 6 Kasım 2022 (KPSS Ortaöğretim P94) tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarına göre en az 60 puan almış olmak.
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