Reel sektör güveni kasımda geriledi

24 Kasım 2022 Perşembe, 10:51

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kasım ayına ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi verilerini yayımladı.

Buna göre 2022 yılı Kasım ayında reel kesim güveni, bir önceki aya göre 2.4 puan azalarak 97,9 seviyesine düştü.

Genel gidişat, mevcut toplam sipariş miktarı, mevcut mamul mal stoku ve gelecek üç aydaki toplam istihdama ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması, gelecek üç aydaki üretim hacmi ve gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi de bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak 101,3 seviyesinde gerçekleşmişti.