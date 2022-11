Rekabet Kurumu kozmetik şirketlerine soruşturma açtı

10 Kasım 2022 Perşembe, 10:15

Rekabet Kurumu bugün yaptığı açıklama ile yedi kozmetik şirketine soruşturma başlatıldığını açıkladı. Sektörün büyük oyuncuları rekabeti etkileyen girişimlerde bulunup bulunmadıklarına dair soruşturmadan geçecek. Kurumdan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslerin yeniden satış fiyatlarını tespit etmek ve internet satışlarını kısıtlamak suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiği iddiasına yönelik yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 20.10.2022 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; 22-48/696-M(1), 22-48/696-M(2), 22-48/696- M(3), 22-48/696-M(4), 22-48/696-M(5), 22-48/696-M(6) sayılı kararları ile Avon Kozmetik Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ, Farmasi Enternasyonel Ticaret AŞ, Kosan Kozmetik Pazarlama ve Tic. AŞ, NAOS İstanbul Kozmetik San ve Tic. Ltd. Şti., Pierre Fabre Dermo Kozmetik Ltd. Şti. ve Yöntem Profesyonel Kozmetik Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında soruşturma açılmasına karar verdi."

İhlal edildiği iddia edilen 4054 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesi ise şöyle:

"Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır."