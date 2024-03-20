Reklam Kurulu'ndan tüketiciler için 2 karar çıktı: 17 milyon lira ceza!

Reklam Kurulu, tüketiciyi aldatıcı reklam ve faaliyetlere 17 milyon lira ceza kesti.

İHA
Yayınlanma: 20.03.2024 - 09:08
Reklam Kurulu'ndan tüketiciler için 2 karar çıktı: 17 milyon lira ceza!
Abone Ol google-news

Reklam Kurulu’nun 12 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen 343 sayılı toplantısında, tüketicileri aldatıcı, yanıltıcı, tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar edici reklamlar ile haksız ticari uygulamalar incelendi.

Toplantıda gündeme alınan 134 dosyadan 119’u mevzuata aykırı bulunurken söz konusu reklam ve ticari uygulamalar hakkında durdurma ve düzeltme cezaları ile birlikte toplam 17 milyon 37 bin 891 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Reklam Kurulu’nun bu ayki toplantısının ana gündem konusunu elektronik ticarette üyelik uygulamaları, hedefli reklamcılık ve tüketicilerin kişisel verilerinin rızaları olmaksızın alınmasına yönelik internet sitesi tasarımları oluşturdu.

İNTERNET ALIŞVERIŞ SİTELERİNİN ÜYELİK ŞARTLARI MERCEK ALTINA ALDI

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; Dijital Tüketicinin Korunması Projesi kapsamında hazırlanan araştırma raporunda bahsedildiği üzere, dijital mecralarda her iki tüketiciden birinin kişisel verilerini paylaşma konusunda endişeli olduğu anlaşıldı. Ayrıca internet üzerinden alışveriş yaparken “devam etme koşulu” olarak sunulan “üye olma” ve “elektronik ileti onayı”nı her on tüketiciden yedisinin kabul etme eğiliminde olduğu, çerezler konusunda ise her on tüketiciden dördünün kabul etmeme eğiliminde olduğu gibi çarpıcı sonuçlara ulaşıldı.

Söz konusu rapordan çıkan sonuçlar dikkate alınarak Reklam Kurulunca satın alma aşamasında tüketicilere üyelik koşulu sunan internet siteleri incelendi.

Bu kapsamda tüketiciden satın alma işlemi için zorunlu ve gerekli olan bilgilerden daha fazla kişisel verinin talep edilip edilmediği, üyelikten çıkmak için üyeliğe girişte öngörülen yöntemlerden daha ağır koşullar öngörülerek üyelikten çıkmanın zorlaştırılıp zorlaştırılmadığı, üyelik sözleşmesi ile birlikte, çerez ve ticari ileti onayının tüketici tercihine sunulup sunulmadığı, kişisel verilerinin hedefli reklamcılık ve pazarlama amacıyla üçüncü kişilerle paylaşılıp paylaşılmadığı hususları değerlendirmeye alındı.

Yürütülen incelemede akademisyen görüşlerinin yanı sıra yurtdışı uygulamalar da dikkate alındı ve nihayetinde Reklam Kurulu tarafından değerlendirmeye alınan 12 adet dosyaya ilişkin olarak idari para cezası ile birlikte durdurma ve düzeltme cezaları uygulandı.

Üyeliğin iptal edilmesi veya üyelikten çıkmanın zorlaştırılması, hedefli reklamcılık ve kişisel verilerin paylaşılması konusunda tüketicilere seçenek sunulmaması hususlarını içeren kararlara ilişkin detaylar daha sonra Ticaret Bakanlığı internet sitesinden paylaşılacağı kaydedildi.


Reklam Kurulu haberleri reklam haberleri

İlgili Haberler

İngiliz kadın Türkiye'de ölmüştü: 'Sağlık turizmi reklamları yasaklansın'

İngiliz kadın Türkiye'de ölmüştü: 'Sağlık turizmi reklamları yasaklansın'
Apple, yapay zeka odaklı yeni bir reklam platformu test ediyor

Apple, yapay zeka odaklı yeni bir reklam platformu test ediyor
Murat Kurum 'reklam' harcamalarında İmamoğlu'na 3 kat fark attı

Murat Kurum 'reklam' harcamalarında İmamoğlu'na 3 kat fark attı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Turgut Altınok’tan bir malvarlığı açıklaması daha: ‘Bir kere bana teşekkür etmeleri lazım’

Turgut Altınok’tan bir malvarlığı açıklaması daha: ‘Bir kere bana teşekkür etmeleri lazım’
Fenerbahçe’den Adalet Bakanı’na sert cevap: ‘Yıllardır anlatmaya çalıştığımız durumdur’

Fenerbahçe’den Adalet Bakanı’na sert cevap: ‘Yıllardır anlatmaya çalıştığımız durumdur’
Kanal İstanbul güzergahında 1.6 milyar TL’lik ihale!

Kanal İstanbul güzergahında 1.6 milyar TL’lik ihale!
Serel Yereli Türkiye’ye geri dönüyor! İşte nedeni…

Serel Yereli Türkiye’ye geri dönüyor! İşte nedeni…
Deniz Gezmiş bayrağı yakılmış ve LGBT+’lara saldırılmıştı: ‘Kendilerini Nasyonalist Kürt olarak tarif eden ve Nazi sembolleri kullanan bir grup tarafından gerçekleştirildi’

Deniz Gezmiş bayrağı yakılmış ve LGBT+’lara saldırılmıştı: ‘Kendilerini Nasyonalist Kürt olarak tarif eden ve Nazi sembolleri kullanan bir grup tarafından gerçekleştirildi’
İngiliz efsaneden Nicolo Zaniolo’ya övgü!

İngiliz efsaneden Nicolo Zaniolo’ya övgü!
‘Soruşturma açılmamasını kınıyorum’

‘Soruşturma açılmamasını kınıyorum’
Taksici ördeğe çarptı: Sahibi savcılığa başvurdu

Taksici ördeğe çarptı: Sahibi savcılığa başvurdu