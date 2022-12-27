Maaşlar artmadan yemek fiyatları arttı
Asgari ücretin açıklanmasının ardından şubat ayına yansıyacak farktan önce birçok firma ürün ve hizmetlerine zam yapmaya başladı. Gıda zinciri Burger King'in reklam panolarında kullandığı fiyat ile kasada ödenen fiyat arasındaki fark dikkat çekti.
2023 yılı için açıklanan asgari ücret zammı henüz çalışarın eline geçmeden beklentisi bile birçok firmayı harekete geçirmeye yetti.
Kırmızı et, yumurta, peynir, kuruyemiş, deterjan, içecekler neredeyse zam gelmeyen ürün grubu kalmadı. Bir yeni zam da fast-food zinciri olan Burger King'den geldi.
İstanbul'un Mecidiyeköy semtinde bulunan bir AVM'nin yemek katındaki reklam panosunda Burger King'e ait bir menünün fiyatı 37.99 TL. Fakat kasada sipariş ettiğiniz aynı menü yüzde 15.79 zamlı olarak 43.99 TL'den satılıyor.
"REKLAMLARI DEĞİŞTİRMEMİŞLER DAHA"
Firma çalışanlarına durum sorulduğunda ise, "Asgari ücrettin açıklandığı gün değişti fiyatlar. Reklamları değiştirmemişler daha" denildi.
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