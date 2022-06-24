Resesyon riskine sebep oluyor: İngiltere'de tüketici güveni 48 yılın en düşük seviyesinde

24 Haziran 2022 Cuma, 11:40

İngiltere’de Tüketici Güveni, artan fiyatlar ve gelirlerde yaşanan daralma ile rekor düşük seviyeye geriledi.

Araştırma firması GfK Ltd. güven oranının Haziran ayında 1 puan düşerek 41’e gerilediğini kaydederken bu rakamın anketin yapıldığı 48 yıllık dönemin en düşük seviyesi olduğu belirtildi. Resesyon riskinin tüketici için hem kendi bütçeleri hem de genel ekonomi açısından etkili olduğu değerlendiriliyor.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre; veriler 40 yılın en yüksek enflasyonun İngiltere ekonomisi üzerinde yarattığı derin tahribatları ortaya koyuyor. Uzmanlar ücret artışlarının artan fiyatları yakalayamaması nedeniyle tüketici bütçelerinin zorlanmaya başladığına ve pandemi döneminden daha karanlık bir ekonomik görünüme ilerlendiğine dikkat çekiyor.

İngiltere Merkez Bankası’nın artan fiyatları kontrol altına almak için ekonomik büyümeyi feda etmeye hazırlandığını işaret etmesiyle yaz aylarında endüstriyel aktiviteye görünümü ve artan faizlerin de ulusal güven üzerinde baskı kurduğu belirtiliyor.

“İngiltere sert bir ekonomik gerçekle karşı karşıya” diyen GfK Müşteri Stratejileri Direktörü Joe Staton, “Tarih, gidişatın zorlu hale geldiği dönemlerde tüketicilerin harcamaları kıstığını gösteriyor” ifadelerini kullandı.

DESTEK PAKETİ DE ETKİLİ OLMADI

Veriler, hükümetin hanehalkının artan enerji fiyatlarıyla başa çıkabilmesi için multi milyar sterlinlik destek paketi açıklaması sonrası yapılan ilk anket olması açısından özellikle Başbakan Boris Johnson için kötü haber anlamına geliyor. Yaşanan son düşüş açıklanan benzersiz destek paketine rağmen güvenin artması için yeterli olmamışa benziyor.

İkinci çeyrekte daralma yolunda ilerleyen ekonomiyle birlikte düşen güvenin ilerideki harcamaları etkileyerek bir resesyon yol açma riskinin bulunduğu belirtiliyor.

Bununla birlikte İngiltere Merkez Bankası Ekim’de daha fazla enerji maliyetlerinin faturalara yansımasıyla enflasyonun hedef oranın 5 katından daha fazla olan yüzde 11 üzerine çıkacağını belirterek önümüzdeki daha fazla sorunla geçebileceğine vurgu yapıyor.