Resmi Gazete'de yayımlandı: Çevrimiçi alışverişte büyük değişiklik yolda

Anayasa Mahkemesi (AYM), internet ortamında faaliyet gösteren aracı hizmet sağlayıcıların yükümlülüklerini sınırlayan bazı kanun hükümlerini Anayasa’ya aykırı bularak iptal etti. Karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

E-TİCARET PLATFORMLARININ SORUMLULUK ALANI GENİŞLİYOR

Karar, Trendyol, Hepsiburada, Amazon ve N11 gibi büyük e-ticaret platformlarının tüketicilere karşı hukuki sorumluluk kapsamını genişleten bir düzenleme olarak değerlendiriliyor. Yeni süreçle birlikte, dijital alışverişlerde yaşanan mağduriyetlerde aracı platformlara karşı da yasal başvuru imkânı güçleniyor.

MEVCUT SORUMLULUK SINIRLAMALARI İPTAL EDİLDİ

Daha önce yürürlükte olan düzenleme, internetten satın alınan ürünlerde ayıp veya kusur olması halinde aracı hizmet sağlayıcıların sorumluluğunu büyük ölçüde sınırlıyordu.

Bu sistemde tüketiciler yalnızca ürünü satan satıcıyla muhatap olurken, platformlar hukuki süreçlerin dışında tutuluyordu. AYM kararıyla bu istisnai koruma kaldırılarak e-ticaret platformları da sorumluluk zincirine dahil edildi.

İPTAL EDİLEN KANUN HÜKÜMLERİ

Yüksek Mahkeme, iki temel düzenlemede iptal kararı verdi:

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (Madde 48): Aracı e-ticaret platformlarının tüketici hak arama süreçlerindeki sorumluluğunu sınırlayan istisna hükmü iptal edildi.

Aracı e-ticaret platformlarının tüketici hak arama süreçlerindeki sorumluluğunu sınırlayan istisna hükmü iptal edildi. Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Madde 9): Platformların satıcı içerikleri ve sunulan ürün/hizmetlerdeki hukuka aykırılıklardan sorumlu tutulamayacağına ilişkin hüküm tüketici sözleşmeleri bakımından iptal edildi.

'SADECE ARACIYIZ' DÖNEMİ SONA ERİYOR

Kararla birlikte e-ticaret platformlarının “sadece aracıyız” yönündeki hukuki savunma alanının daralması bekleniyor. Yeni dönemde tüketiciler, kusurlu ürün veya dolandırıcılık iddialarında hem satıcıya hem de aracı platforma başvurma imkânına sahip olacak.

Bu durumun, e-ticaret şirketlerinin platformlarında yer alan satıcıları daha sıkı denetlemesini gerektireceği değerlendiriliyor.

YENİ DÜZENLEME 9 AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Anayasa Mahkemesi, iptal edilen hükümlerin derhal uygulanmayacağını belirledi. Sektörün yeni düzenlemeye uyum sağlayabilmesi için kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasından itibaren 9 ay sonra yürürlüğe girmesine hükmedildi.