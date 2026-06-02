Cumhuriyet Gazetesi Logo
Resmi Gazete'de yayımlandı: Çevrimiçi alışverişte büyük değişiklik yolda

Resmi Gazete'de yayımlandı: Çevrimiçi alışverişte büyük değişiklik yolda

2.06.2026 12:22:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
Resmi Gazete'de yayımlandı: Çevrimiçi alışverişte büyük değişiklik yolda

Anayasa Mahkemesi, e-ticaret platformlarının satılan kusurlu ürünlerdeki hukuki sorumluluğunu ortadan kaldıran yasal düzenlemeleri iptal etti. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte büyük alışveriş sitelerinin "sadece aracıyız" savunması son bulurken, tüketicilere mülkiyet ve hak arama özgürlüğü kapsamında platformlara karşı da dava açma yolu açıldı. Yeni dönem dokuz ay sonra başlayacak.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Anayasa Mahkemesi (AYM), internet ortamında faaliyet gösteren aracı hizmet sağlayıcıların yükümlülüklerini sınırlayan bazı kanun hükümlerini Anayasa’ya aykırı bularak iptal etti. Karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

E-TİCARET PLATFORMLARININ SORUMLULUK ALANI GENİŞLİYOR

Karar, Trendyol, Hepsiburada, Amazon ve N11 gibi büyük e-ticaret platformlarının tüketicilere karşı hukuki sorumluluk kapsamını genişleten bir düzenleme olarak değerlendiriliyor. Yeni süreçle birlikte, dijital alışverişlerde yaşanan mağduriyetlerde aracı platformlara karşı da yasal başvuru imkânı güçleniyor.

MEVCUT SORUMLULUK SINIRLAMALARI İPTAL EDİLDİ

Daha önce yürürlükte olan düzenleme, internetten satın alınan ürünlerde ayıp veya kusur olması halinde aracı hizmet sağlayıcıların sorumluluğunu büyük ölçüde sınırlıyordu.

Bu sistemde tüketiciler yalnızca ürünü satan satıcıyla muhatap olurken, platformlar hukuki süreçlerin dışında tutuluyordu. AYM kararıyla bu istisnai koruma kaldırılarak e-ticaret platformları da sorumluluk zincirine dahil edildi.

İPTAL EDİLEN KANUN HÜKÜMLERİ

Yüksek Mahkeme, iki temel düzenlemede iptal kararı verdi:

  • 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (Madde 48): Aracı e-ticaret platformlarının tüketici hak arama süreçlerindeki sorumluluğunu sınırlayan istisna hükmü iptal edildi.
  • Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Madde 9): Platformların satıcı içerikleri ve sunulan ürün/hizmetlerdeki hukuka aykırılıklardan sorumlu tutulamayacağına ilişkin hüküm tüketici sözleşmeleri bakımından iptal edildi.

'SADECE ARACIYIZ' DÖNEMİ SONA ERİYOR

Kararla birlikte e-ticaret platformlarının “sadece aracıyız” yönündeki hukuki savunma alanının daralması bekleniyor. Yeni dönemde tüketiciler, kusurlu ürün veya dolandırıcılık iddialarında hem satıcıya hem de aracı platforma başvurma imkânına sahip olacak.

Bu durumun, e-ticaret şirketlerinin platformlarında yer alan satıcıları daha sıkı denetlemesini gerektireceği değerlendiriliyor.

YENİ DÜZENLEME 9 AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Anayasa Mahkemesi, iptal edilen hükümlerin derhal uygulanmayacağını belirledi. Sektörün yeni düzenlemeye uyum sağlayabilmesi için kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasından itibaren 9 ay sonra yürürlüğe girmesine hükmedildi.

İlgili Konular: #Resmi Gazete #Anayasa Mahkemesi #online alışveriş

İlgili Haberler

En zengin Türkler listesi güncellendi: Zirvenin adı değişmedi
En zengin Türkler listesi güncellendi: Zirvenin adı değişmedi BIST 100 endeksindeki satış baskısıyla mayıs ayında Tera Holding hisselerinin gerilemesi sonucu Oğuz ve Emre Tezmen milyarderler listesinden çıkarken, Murat Ülker 5,2 milyar dolarla zirvedeki yerini korudu. Astor hisselerindeki yükselişle servetini 4,5 milyar dolara çıkaran Feridun Geçgel ise yükselişini sürdürdü.
Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? Rakamlar 100 bin TL'ye ulaştı
Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? Rakamlar 100 bin TL'ye ulaştı Kurban Bayramı tatili sonrasında hanehalkı bütçelerinde oluşan nakit ihtiyacına yönelik bankalar yeni paketlerini açıkladı. Sektör temsilcileri, yeni iş haftası itibarıyla "Hoş geldin" kampanyaları kapsamında sıfır faizli nakit avans ve düşük oranlı ihtiyaç kredisi seçeneklerini kullanıma sundu. Peki en yüksek faizsiz krediyi hangi banka veriyor? İşte banka banka faizsiz ve düşük faizli kredi listesi...
İstanbul'da mayıs ayının zam şampiyonu belli oldu
İstanbul'da mayıs ayının zam şampiyonu belli oldu İTO verilerine göre İstanbul'da mayıs ayında izlenen 336 üründen 223'ünün fiyatı artış gösterdi. Aylık bazda fiyatı yüzde 86,49 artan erik zam şampiyonu olurken, sivri biber ise yüzde 60,72'lik düşüşle fiyatı en çok gerileyen ürün olarak kayıtlara geçti.