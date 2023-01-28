Resmi Gazete'de yayımlandı: 79 bin metrekare daha satışa çıktı

Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 02:00

Güncelleme: 28 Ocak 2023 - 03:01

Bu kapsamda, Antalya’da Manavgat’ta denize yakın noktada bir, İstanbul Sarıyer’de dört, Bursa Karacabey’de bir, Ankara Çankaya’da üç, Aydın Kuşadası’nda bir ve Yalova Çiftlikköy’de bir taşınmaz satışa çıkarıldı.

En küçüğü 1680, en büyüğü 18 bin 197 metrekare olan taşınmazların toplam alanı 79 bin 223 metrekare. Son teklif verme tarihleri ise 21-22 Şubat.



