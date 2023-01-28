Resmi Gazete'de yayımlandı: 79 bin metrekare daha satışa çıktı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, dünkü Resmi Gazete’de ilan yayımlayarak 6 ildeki 11 taşınmazı daha satış yöntemiyle özelleştireceğini duyurdu.

Cumhuriyet
Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 02:00
Resmi Gazete'de yayımlandı: 79 bin metrekare daha satışa çıktı
Abone Ol google-news

Bu kapsamda, Antalya’da Manavgat’ta denize yakın noktada bir, İstanbul Sarıyer’de dört, Bursa Karacabey’de bir, Ankara Çankaya’da üç, Aydın Kuşadası’nda bir ve Yalova Çiftlikköy’de bir taşınmaz satışa çıkarıldı.

En küçüğü 1680, en büyüğü 18 bin 197 metrekare olan taşınmazların toplam alanı 79 bin 223 metrekare. Son teklif verme tarihleri ise 21-22 Şubat. 



Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı özelleştirme Resmi Gazete

İlgili Haberler

Son Dakika... Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 üniversiteye rektör atadı

Son Dakika... Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 üniversiteye rektör atadı
Resmi Gazete'de yayımlandı: 'Gliserol' ithalatına gözetim uygulanacak

Resmi Gazete'de yayımlandı: 'Gliserol' ithalatına gözetim uygulanacak
Sözleşmeliye kadro Resmi Gazete'de yayımlandı mı? Sözleşmeliye kadro şartları neler, kimleri kapsıyor? Sözleşmeliye kadro başvuruları ne zaman?

Sözleşmeliye kadro Resmi Gazete'de yayımlandı mı? Sözleşmeliye kadro şartları neler, kimleri kapsıyor? Sözleşmeliye kadro başvuruları ne zaman?

En Çok Okunan Haberler