Resmi Gazete'de yayımlandı: Döviz ve altın hesaplarıyla ilgili yeni karar
Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile döviz ve altın hesaplarının Türk Lirası (TL) mevduatına dönüşüm esaslarında yapılan değişiklikle, gerçek ve tüzel kişiler de döviz ve altın hesabını TL mevduata dönüştürebilecek. Gerçek kişiler 3, 6 ve 12 ay vadeli, tüzel kişiler ise 6 veya 12 ay vadeli TL mevduat hesabı açabilecek.
Merkez Bankası tarafından 'Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ' ve 'Altın Hesaplarından Türk Lisarı Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'inde yapılan değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlandı.
Tebliğinlerin amaçlarının, yurt içi yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin döviz tevdiat hesapları ile altın cinsinden mevduat hesaplarının ve döviz ile altın cinsinden katılım fonu hesaplarının Türk Lirası vadeli mevduat ve katılma hesaplarına dönüşmesi halinde mevduat ve katılım fonu sahiplerine sağlanacak desteğe ilişkin usul ve esasları düzenlemek olduğu belirtildi.
Tebliğlerin 3'üncü maddesinin birinci fıkrasına eklenen bentlerle, Bankalar ve Merkez Bankası'nca belirlenen mali kuruluşlar uygulamadan yararlanamayacak.
Gerçek kişiler 3, 6 ve 12 ay vadeli, tüzel kişiler ise 6 veya 12 ay vadeli TL mevduat veya katılma hesabı açabilecek. Hesap sahibinin talep etmesi halinde, ABD doları, Euro ve İngiliz Sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri ile işlenmiş ve hurda altın karşılığı altın hesabı bakiyeleri, dönüşüm kuru üzerinden TL'ye çevrilebilecek.
Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütecek.
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