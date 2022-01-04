Başarır'dan çok konuşulacak iddia: Demirören ve 5 şirket, 19-20 Aralık'ta dövizini 17-18 liradan satmıştır

04 Ocak 2022 Salı, 16:55

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "kur korumalı mevduat" modelini açıkladığı gün ve sonrasında döviz kurunda yaşanan düşüşle ilgili çok konuşulacak bir iddiada bulundu.

CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır, Halk TV'de konuk olduğu programda, Demirören grubu ve iktidara yakınlığıyla bilinen 5 şirketin 20-21 Aralık tarihleri arasında 18 TL’den yüksek miktarda dolar satıp, sonra 10.30 TL'den alım yaptığını kesin olarak bildiklerini söyledi.

Konuyla ilgili araştırma önergesi verdiklerini de belirten Başarır, şu ifadeleri kullandı:

"20 Aralık'ta kimler döviz aldı, kimler bozdurdu? Buradan net birşey söyleyeyim. Demirören Grubu ve 5 şirket 20 Aralık günü çok yüksek yüklü miktarda dolar bozdurdu ve 3-4 gün içerisinde de tekrar döviz aldığını kesin olarak biliyoruz. Ziraat Bankası'na Halk Bankası'na Vakıfbank'a sorduğumuz zaman, bizzat görüşmek istedim bilgi vermediler. Yıldırım Demirören ve 5 şirket, 19-20 Aralık'ta dövizini 17-18 liradan satmıştır. 10.30'a düştüğünde bu şirketler döviz almıştır. Yani 10 milyar dolar bozduran bu şirketlerin yaklaşık 16 milyar doları olmuştur"