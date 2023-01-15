Resmi Gazete'de yayımlandı: Özelleştirme tam gaz

Yayınlanma: 15 Ocak 2023 - 02:00

Güncelleme: 15 Ocak 2023 - 03:04

Buna göre mülkiyeti Sümer Holding ve Maliye Hazinesi’ne ait Ankara Çankaya’daki 49 bin 130 metrekarelik taşınmazın 360 milyon liraya LÖSEV’e satışı onaylandı.

Yine mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait İstanbul Tuzla’daki üç taşınmazdan 10 bin 286 metrekarelik olanın 48 milyon liraya Evren Alkan OGG, 4 bin 290 metrekarelik olanın 24.5 milyon liraya Varyapı Varlışbaşlar ve 4 bin 879 metrekarelik olanın 26.6 milyon liraya Yavuz Doruk, İzmir Çeşme’deki iki taşınmazdan 2 bin metrekarelik olanın 31.5 milyon liraya Cerem Elektronik, 2 bin 838 metrekarelik olanın da 55.1 milyon liraya yine Cerem Elektronik ve Muğla Marmaris’teki 18 bin 467 metrekarelik taşınmazın 545 milyon liraya İş Bankası’na satılmasına onay verildi.

KONUT VE TURİZM

Ayrıca mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Ankara Çankaya’daki bir taşınmazla ilgili “gelişme konut alanı, park ve yol”, Aydın Didim’deki taşınmazla ilgili “ticaret-turizm, günübirlik tesis alanları, otopark ve yol”, mülkiyeti TCDD’ye ait Balıkesir Edremit‘teki taşınmazla ilgili “ticaret-turizm-konut alanı, trafo ve park” şeklindeki plan değişiklikleri onaylandı ve yeni süreçle ilgili Özelleştirme İdaresi’ne yetki verildi.







