Resmi Gazetede yayımlandı: Tapuda elden nakit dönemi sona eriyor

Gayrimenkul satışlarında güvenli ödeme sistemi, Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle zorunlu hale getirildi. 1 Temmuz 2026’dan itibaren yürürlüğe girecek uygulama, alıcı ile satıcı arasındaki nakit akışını dijital güvence altına alacak.

TAPU İŞLEMLERİNDE YENİ SİSTEM DEVREYE GİRİYOR

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenleme, gayrimenkul sektöründe alıcı ve satıcı arasındaki ödeme sürecini güvenli bir dijital mekanizmaya bağlıyor. 1 Temmuz 2026 itibarıyla başlayacak sistemle birlikte, tapu işlemlerinde kontrolsüz havale ya da elden nakit ödeme gibi yöntemler yerini güvenli altyapıya bırakacak.

Yeni uygulamada, mülkiyet devri tamamlanana kadar satış bedeli sistem üzerinden blokede tutulacak ve işlem tamamlandığında otomatik olarak satıcının hesabına aktarılacak.

SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

Gayrimenkul satışlarında mülkiyet devri ile ödeme sürecinin eş zamanlı ilerlemesini sağlayacak sistem şu şekilde işleyecek:

Otomatik aktarım: Tapu müdürlüğünde devir işlemi onaylandığı anda, tutar doğrudan satıcının hesabına transfer edilecek.

Başvuru süreci: Yurttaşlar, anlaşmalı bankalar ve yetkili ödeme kuruluşları aracılığıyla sisteme dahil olabilecek. İşlem karşılığında alınacak hizmet bedeli ise sistemin tam olarak devreye girdiği tarihte netleşecek.

ARAÇ SATIŞLARINDAKİ MODEL ÖRNEK ALINDI

Gayrimenkul sektöründeki bu düzenlemenin temelini, ikinci el araç satışlarında halihazırda kullanılan güvenli ödeme sistemi oluşturdu. Sabah gazetesinin haberine göre, araç satışlarında uygulanan yöntemin başarılı sonuçlar vermesi, benzer modelin tapu işlemlerine de entegre edilmesini sağladı.

BAKANLIK HAZIRLIKLARDA SON AŞAMADA

Ticaret Bakanlığı, mevzuat çalışmalarında sona yaklaşıldığını ve teknik altyapı hazırlıklarının sürdüğünü açıkladı. Bakanlık, sistemin 1 Temmuz 2026’da devreye alınmasının planlandığını, gerekli görülmesi halinde bu sürenin 3 aya kadar uzatılabileceğini bildirdi.

GÜVENLİ ÖDEME ZORUNLU HALE GELİYOR

Daha önce isteğe bağlı olarak kullanılan ve belirli bir ücret karşılığında sunulan güvenli ödeme sistemi, yeni düzenlemeyle birlikte zorunlu hale getiriliyor. 1 Temmuz itibarıyla bu uygulama, tüm gayrimenkul devir işlemlerinde standart bir prosedür olarak uygulanacak.