Rus çelik endüstrisi 'olağanüstü' indirim talepleriyle karşılaşıyor

27 Mayıs 2022 Cuma, 17:34

Rus çelik endüstrisi Ukrayna savaşı öncesinde dünyada en kârlı endüstrilerden biriyken bugünlerde üreticilerin olağanüstü indirimlerle satış yapmak zorunda kaldıkları belirtiliyor.

Yaptırımların kritik Avrupa piyasa ve müşterilerine erişimi kesmesi ve başka bölgelerdeki müşterilerin de Rusya ile iş yapmaya temkinle yaklaşması nedeniyle Rusya’daki üreticilerin seçenekleri azalmaya başladı. Rus şirketler alternatif alıcılar ararken mevcut şartlarda iş yapmaya gönüllü şirketlerin bunu ciddi indirimlerle yapmak istediği kaydediliyor.

TÜRK MÜŞTERİLER DE İNDİRİM İSTİYOR

Bloomberg HT'de yer alan habere göre Severstal PJSC şirketi çelik levhalar için Asya’dan bazı ithalatçı firmaların yüzde 40’a varan indirim talepleriyle karşılaştılar. Türkiye’den bazı müşterilerin de fiyatlarda indirim istediği gelen bilgiler arasında.

Bazı Rus çelik ürünlerinin de sektörün güçlenen ruble ve artan kömür fiyatlarıyla zarar görmesi sonrası navlun ve nakliyat maliyetlerinin artmasıyla kazanç getirmemeye başladığı belirtiliyor.

KAR ORANINDA DİKKAT ÇEKEN DÜŞÜŞ

Yüzde 40'a varan kâr oranları yüzde 10'un altına geriledi

Bu durum dünyanın en büyük çelik ihracatçılarından olan ve on yıllar boyunca çok düşük maliyetlerin keyfini çıkaran Rus çelik endüstrisi için ciddi bir değişim anlamına geliyor. Daha önce yüzde 40’lara varan kâr oranlarının bugünlerde yüzde 10’un altına indiği değerlendiriliyor.

Rus çelik endüstrisindeki gerilemenin emtia piyasalarında yatırımcıların ve üreticilerin hükümetler tarafından belirlenen yaptırımların ötesine geçip geçmemeyi değerlendirirken gönüllü yaptırım uygulamasından kaynaklandığı düşünülüyor.

Bunun en net örneklerinden biri olarak yatırımcıların Rusya’da üretilen paladyum ile işlem yapmaktan kaçınmasının Avrupa ve ABD piyasalarında fiyat farklarına yol açması gösterilebilir.

Avrupa ve İngiltere tarafından uygulanan yaptırımlardan etkilenen şirketlerin arasında Severstal, Evraz Plc ve Magnitogorsk gibi devler bulunuyor. Buna ek olarak AB bazı Rus ürünlerine de yaptırım uyguluyor.

RUBLENİN DEĞERLENMESİ SEKTÖR KÂRINA ZARAR VERİYOR

Bununla birlikte Rus üreticilerin karşılaştığı bir diğer zorluk ise yurtdışından elde edilen gelirin azalmasına neden olan rublenin gerçekleştirdiği ralli oldu. Ruble geniş kapsamlı yaptırımlar, sermaye kontrolleri rağmen artan ihracatın dövize olan talebi azaltmasıyla son dönemde 2018’den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Bu hafta yapılan son faiz artışı rublenin yükselişini durdurmuş olsa da ülkenin para birimi çelik ihracatçılarının bazı ürünlerde kâr etmesi için hala çok yüksek bir değere sahip. Uzmanlar Çin’e yapılan satışlarda ton başına 16 bin ruble (239 dolar) zarar edildiğini kaydediyorlar.

Rusya Çelik Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Alexey Sentyurin bazı üreticilerin üretimi azalttığına vurgu yaptı.