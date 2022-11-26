Rüzgarda 18 YEKA belirlendi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 21 ildeki 18 araziyi rüzgar enerjisine dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ilan etti.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 21 ildeki 18 araziyi rüzgar enerjisine dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ilan eden kararı, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, Adıyaman, Amasya, Ankara, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Çorum, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Karaman, Malatya, Mardin, Muş, Ordu, Samsun, Sivas, Siirt, Tokat, Trabzon ve Yozgat illerinde rüzgar enerjisine dayalı 18 YEKA belirlendi.
Kararda, söz konusu alanların köşe koordinatları ve kroki bilgileriyle alan büyüklükleri paylaşıldı.
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