Rüzgarda 18 YEKA belirlendi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 21 ildeki 18 araziyi rüzgar enerjisine dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ilan etti.

AA
26 Kasım 2022 Cumartesi, 11:11
Rüzgarda 18 YEKA belirlendi
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 21 ildeki 18 araziyi rüzgar enerjisine dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ilan eden kararı, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Adıyaman, Amasya, Ankara, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Çorum, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Karaman, Malatya, Mardin, Muş, Ordu, Samsun, Sivas, Siirt, Tokat, Trabzon ve Yozgat illerinde rüzgar enerjisine dayalı 18 YEKA belirlendi.

Kararda, söz konusu alanların köşe koordinatları ve kroki bilgileriyle alan büyüklükleri paylaşıldı.


Rüzgar 12 YEKA Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı

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