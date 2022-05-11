Sabancı Holding, ilk çeyrekte gelirlerini artırdı
Sabancı Holding, 2022 yılının ilk 3 aylık dönemde kombine satışlarını yüzde 135 artışla 72 milyar 704 milyon TL seviyesine yükseltti. Konsolide net kârı 8 milyar 251 milyon TL oldu.
Sabancı Holding, 2022 yılının ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.Beş yıllık stratejik yol haritasında ‘yeni ekonomi’yi odağına alan Sabancı Holding, ilk çeyrekte bilançosunu güçlendirmeyi sürdürdü.
"KÜRESEL DÜŞÜNMEK VE MÜŞTERİYE YAKIN OLMAK ARTIK ŞİRKETLER İÇİN BİR UNSUR"
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere, son dönemde ortaya çıkan jeopolitik risklerin, dünyadaki enflasyonist tehditlerin ve tedarik zincirindeki aksamaların küresel faaliyet ortamını zorlaştırdığını ifade ederken, “Tüm bu gelişmelerle birlikte, küresel düşünmek ve müşteriye yakın olmak artık şirketler için vazgeçilmez bir unsur haline geldi. Biz de stratejilerimizi bu yaklaşım doğrultusunda şekillendirirken, hem yurt dışında hem de ülkemizde yaptığımız yatırımlarla büyümemize kesintisiz devam ediyoruz. Gerek yapı malzemeleri ve sanayi iş kollarımızda önceki dönemlerde attığımız uluslararası adımlar, gerekse bu dönem dijital faaliyetlerimizin küreselde tek bir çatı altında toplanması, Topluluk Vaadimiz kapsamında çizdiğimiz yol haritasının çok önemli birer yapıtaşı"dedi.
"İHRACAT GELİRLERİ YÜZDE 24 ARTI"
Cenk Alper şöyle devam etti: “Açıkladığımız üç aylık finansal sonuçlarımız, operasyonel ve mali performansımızın beklentilerimiz doğrultusunda ilerlediğini gösteriyor. Holdingimizin ve tüm Topluluk şirketlerimizin bilanço yönetiminin en önemli unsurları olarak gördüğümüz kârlılık kalitemiz, artan özkaynak kârlılığımız ve sağlıklı borçluluk oranlarımız sayesinde, bir yandan hissedarlarımıza değer katarken diğer yandan da Sabancı’yı bir dünya şirketi haline getirecek önemli atılımları hayata geçiriyoruz. Pandeminin tüm dünyada kontrol altına alınması ve normalleşme süreçlerinin güç kazanmasıyla hızla artan ihracat gelirlerimiz de büyüme stratejimizin uygulamaya konulmasında bize büyük bir avantaj sağlıyor. Sanayi grubu, ihracat gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre dolar bazında yüzde 24 artırdı. Bu sayede ülkemizin ihracat seferberliğine katkıda bulunmaktan da büyük mutluluk duyuyoruz. Diğer yandan, bankamız bu dönemde ekonomiyi ve reel sektörü desteklemeyi sürdürürken, ilk çeyrekte ekonomimize sağladığı kredi desteğini 462 milyar TL’si nakdi olmak üzere toplam 568 milyar TL seviyesine yükseltti.”
Sürdürülebilirlik konusunda örnek uygulamalarına bu dönemde de devam ettiklerini ifade eden Cenk Alper, “Sabancı Holding çevresel, sosyal ve yönetişim alanında performansıyla Borsa İstanbul’un Sürdürülebilirlik Endeksi’nin çözüm ortağı Refinitiv tarafından yayınlanan değerlendirmede, Yatırım Holding’leri kategorisinde Türkiye dahil pek çok ülkede bulunan 56 Holding şirketi arasında en yüksek performans gösteren şirketlerden biri oldu” dedi.
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