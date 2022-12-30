Sağlık Bakanlığı, 11 bin 317 sürekli işçi alımı için kura çekimi yaptı
Sağlık Bakanlığı 11 bin 317 işçi alımı için başvurular, 28 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında tamamlandı. İŞKUR kurası sonrası gözler sonuç açıklamasına çevrildi. Başvuru şartlarını taşıyarak atamaya hak kazananlar noter kurası sonucu belli oldu.
ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 bin 317 sürekli işçi personel alımı için noter huzurunda canlı yayınla yapılan kura çekiminin tamamlandığını, asıl ve yedek adayların yerleştirme sonuçlarının "http://iscisonuc.saglik.gov.tr" adresinden ilan edildiğini bildirdi.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"11 bin 317 sürekli işçi personel alımı için noter huzurunda canlı yayınla yapılan kura çekimi dün tamamlandı. Asıl ve yedek adayları gösteren tüm yerleştirme sonuçları 'http://iscisonuc.saglik.gov.tr' internet adresinden ilan edildi. Hepimiz için hayırlı olsun."
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