Sağlık Bakanlığı bütçesinde dikkat çekti: Şirketlere 46 milyar ayrıldı

23 Kasım 2022 Çarşamba, 04:00

Genel Sağlık İş Genel Başkanı Derya Uğur, yarın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na gelecek Sağlık Bakanlığı bütçesine ilişkin Cumhuriyet’e konuştu.

Bütçede koruyucu sağlık hizmetlerine 84 milyar lira ayrıldığını aktaran Uğur, “2022’de koruyucu sağlık hizmetlerine 38 milyar 729 milyon ayrılmıştı. Koruyucu sağlık hizmetleri için ayrılan bu rakam bütçenin yüzde 33.3’ünü oluşturuyordu. 2023’te koruyucu sağlık hizmetlerine ayrılan para bakanlık bütçesinin yüzde 28.6’sı. Yüksek enflasyon nedeni ile bütçe rakamları büyüse de koruyucu sağlık hizmetlerinin bütçedeki payı düşmüştür” dedi.

Uğur, “2023’te ‘Hastanelerin Hizmet Alımı Suretiyle Sunduğu Hizmetler’ adı altında şirketlere 18 milyar 946 milyon TL ödeme yapılacak. ‘Şehir Hastaneleri Yatırımlarının Kullanım Bedeli’ adı altında yapılacak ödemelerin toplam tutarı ise 27 milyar 716 milyon TL olacaktır. 2023’te Sağlık Bakanlığı bütçesinden müteahhitlere ve işletmeci şirketlere 46 milyar 662 milyon TL ödenecek” diye konuştu. “2023’te sağlık politikalarının önceliğinin şehir hastanelerinin kamulaştırılması, koruyucu sağlık hizmetlerini önceleyen kamucu sağlık politikalarının uygulamaya konulması olması” gerektiğini belirten Uğur, “Eksik personelle hizmet veren sağlık çalışanları, 20 yıllık AKP iktidarında daha da yoksullaşmıştır. En düşüğü yoksulluk sınırının üstünde olmak üzere bir ücret sağlanmalı, ağır çalışma koşulları düzeltilmeli, kadrosuz, güvencesiz çalışmaya son verilmelidir” ifadelerini kullandı.