Sağlık emekçisine ‘sarı sendika’ kıskacı

Yayınlanma: 25.09.2024 - 12:22

Güncelleme: 25.09.2024 - 12:44

Memur Sendikaları Konfederasyonu’na (Memur-Sen) bağlı Sağlık-Sen’in Türkiye’nin çeşitli kentlerindeki yönetim, denetim ve disiplin kurullarında yer alan 120 kişinin kamu sağlık tesislerinde yönetici olduğu ortaya çıktı. Konuyla ilgili tartışmalar sürerken Sağlık Çalışanları Hak Ve Mücadele Derneği’nin (SAHADER) hazırladığı bir rapor sendikanın toplu iş sözleşmelerinin yıllardır aynı olduğu ve sözleşmelerin 25 maddesinin ise bire bir aynı cümlelerden oluştuğunu ortaya çıkardı. “Yapılan toplu sözleşmenin kopyala-yapıştır bir metinden oluştuğunu yapılan tüm toplu sözleşmeleri inceleyerek ortaya çıkarmıştır” denilen raporda “Sağlık ve sosyal iş kolu özelinde yapılan araştırmaya göre yapılan sözleşmenin yüzde 60’lık kısmının birebir aynı ya da az oranda değişiklerle tekrar ettiği belirlenmiştir. Sabit ek ödemenin aylıklarla beraber ödenmesi, vekaleten görev yürütenlerin fark ücreti alması, özellikli birimlerin ek ödemesi, yemek ücretleri gibi 25 maddede hiç bir değişiklik olmadan sürekli kendini tekrar eden metinlerden oluştuğu belirlenmiştir” ifadeleri yer aldı.

BİZİ TEMSİL ETMİYORLAR

Raporda şu ifadelere yer verildi: “Milyonlarca memurun özlük ve mali haklarının belirlendiği toplu sözleşme süreci kazanım adı altında bir kandırmacanın yaşandığı süreçten ileri gelmektedir. 112 çalışanları için yapılan ek ödeme puan güncellemesi ile normal servislerden 300 - 400 TL fazla ödeme alması büyük bir lütuf gibi sunuluyor. En az iki yıl fazla eğitim alıp uzman olan hemşirenin lisans mezunu birine göre 200 TL fark alması bir kazanım gibi sunuluyor. Her yıl için aylık yüz lira, bilime, gayrete, uykusuz tez hazırlama gecelerine değersiz demekle aynı şeydir. Benzer biçimde çevre sağlığı ve tütün denetimleri yapan personele güya yaptıkları iş için yüzde 5 ek ödeme verileceği söyleniyor. Ederine bakıldığı zaman yine 150-200 TL ettiği açığa çıkmaktadır. Bunun gibi sağlık meslek çalışanlarının emeği, risk maruzatıyla adeta alay edildiği bir metin önümüze yıllardır toplu sözleşme diye getiriliyor. Sağlık meslek çalışanlarına verilen 70 TL giyim yardımına, nöbet ücretine alınan beş liralık farka itiraz edeceğine bununla övünen sendika bizleri temsil etmekten uzaktır.”