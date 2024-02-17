İktidarın sağlık turizmi hayali çöktü

Türkiye’nin turizmde büyük hedefler belirlediği sağlık turizminde hayal kırıklığı yaşanıyor. 2023’te hasta başına belirlenen hedef 6 bin 617 dolar olarak açıklanırken gerçekleşme 1650 dolar oldu. Uzmanlar, “Sağlık turizminde Türkiye ucuzluk pazarına döndü” tepkisini gösterdi.

Merve Kılıç
Yayınlanma: 17.02.2024 - 03:00
İktidarın sağlık turizmi hayali çöktü
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Sağlık Bakanlığı’na bağlı Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ (USHAŞ) Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), 2023’ün turizm verilerine dayanarak sağlık turizmi verilerini derledi. 

Buna göre 2019’da Türkiye’de sağlık turizmi kapsamında 701 bin 46 hasta sağlık hizmeti alırken 1.4 milyar dolar turizm geliri elde edildi. Küresel salgının yaşandığı 2020’de hasta sayısı 407 bin 423’e düşerken 1.2 milyar dolar gelir sağlandı. 2021’de 670 bin 730 kişiden elde edilen gelir 1.7 milyar dolar, 2022’de 1 milyon 258 bin 382 kişiden 2.1 milyar dolar gelir elde edildi.

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Bakanlığın, Health Türkiye projesinin resmi internet sitesinde 2023 için yer alan 1.5-2 milyon sağlık turisti ve 20 milyar dolar gelir hedefinin çok gerisinde kalınırken gerçekleşme 1 milyon 398 hasta, 2.3 milyar dolar gelir oldu. 

‘ADALETSİZLİK’

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), bakanlığın 2023 için hasta başına 6 bin 617 dolar beklediğini ancak gerçekleşmenin 1650 dolar olduğunu belirtti. 

SES İşyeri Temsilcisi Kubilay Yalçınkaya, hastaların en çok tercih ettiği branşların randevu bulunamayan branşlar olduğuna da dikkat çekerek “Vergilerimizle inşa edilen şehir hastaneleri, maaşları ödenen sağlık emekçilerinden biz hizmet alamazken yabancının parayla hizmet alması adaletsizliktir” ifadelerini kullandı.


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