Samsun’da simide zam

31 Ekim 2022 Pazartesi, 10:49

Samsun’da 60 gram simidin fiyatı, 1 TL zamlanarak 4 TL’ye yükseldi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) ile Samsun Fırıncılar Odası tarafından simide zam yapıldı. Artış öncesi 60 gramı 3 TL’den satılan susamlı Samsun simidinin yeni fiyatı 4 lira oldu.

Yeni fiyatlardan satış başladı.