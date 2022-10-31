Samsun’da simide zam
Samsun’da 60 gram simidin fiyatı yüzde 33.33 zamlanarak 4 TL oldu.
Samsun’da 60 gram simidin fiyatı, 1 TL zamlanarak 4 TL’ye yükseldi.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) ile Samsun Fırıncılar Odası tarafından simide zam yapıldı. Artış öncesi 60 gramı 3 TL’den satılan susamlı Samsun simidinin yeni fiyatı 4 lira oldu.
Yeni fiyatlardan satış başladı.
Video Haberler
- Vücut direncini arttıran ürünlere ilgi yoğunluğu var
- Ispanak ihtiyacının dörtte birini Bursa karşılıyor
- İşte Atatürk'ün 1934'teki Meclis konuşması görüntüleri
- İmitasyon takıya yoğun ilgi
- Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne kuşlar için 29 ağaç dikildi
- Kışa hazırlanan ağaçlar renk cümbüşü oluşturdu
- Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde en iyi gözlem zamanı
- Topladığı kartonları sanat eserine dönüştürüyor
- Köpek ile keçinin dostluğu görenleri şaşırtıyor
- o anları su altı kamerasıyla kaydetti
En Çok Okunan Haberler
-
- Zafer Partisi'nde 'Cübbeli Ahmet' istifası
- O özellikler iptal edildi!
- 'Lütfen bir talimat veriniz...'
- Zincir market MEB’le protokol imzaladı
- ABD’nin takip ettiği ulusalcı
- Ünlü müzisyen yaşamını yitirdi
- 'BOP eşbaşkanı' demek hakaret mi?
- Boksör cezaevinde intihar etti!
- Benzine büyük zam yolda
- AKP'den Deniz Demir açıklaması