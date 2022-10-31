Samsun’da simide zam

Samsun’da 60 gram simidin fiyatı yüzde 33.33 zamlanarak 4 TL oldu.

İHA
31 Ekim 2022 Pazartesi, 10:49
Samsun’da simide zam
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Samsun’da 60 gram simidin fiyatı, 1 TL zamlanarak 4 TL’ye yükseldi. 

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) ile Samsun Fırıncılar Odası tarafından simide zam yapıldı. Artış öncesi 60 gramı 3 TL’den satılan susamlı Samsun simidinin yeni fiyatı 4 lira oldu. 

Yeni fiyatlardan satış başladı.


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