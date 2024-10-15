Sanayi üretimi düşüşte: Ücretli çalışan sayısı azalıyor!

Yayınlanma: 15.10.2024 - 13:14

Güncelleme: 15.10.2024 - 13:14

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos 2024 dönemine ait Ücretli Çalışan İstatistikleri'ni duyurdu.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri genelinde, 2024 yılı ağustos ayında ücretli çalışan sayısı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 artış gösterdi. 2023 yılının aynı ayında 15 milyon 484 bin 782 olan ücretli çalışan sayısı, 2024 Ağustos ayında 15 milyon 883 bin 831 kişiye ulaştı.

SEKTÖR BAZINDA DEĞİŞİM

Ücretli çalışan sayısının detaylarına bakıldığında; sanayi sektöründe 2024 Ağustos ayında yıllık olarak yüzde 0,8 azalma, inşaat sektöründe yüzde 6,9 artış ve ticaret-hizmet sektöründe ise yüzde 3,7 artış kaydedildi.

AYLIK DEĞİŞİMLER STABİL KALDI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında, 2024 Ağustos ayında ücretli çalışan sayısında bir önceki aya göre herhangi bir değişiklik yaşanmadı. Aylık detaylar incelendiğinde; sanayi sektöründe yüzde 0,4 azalma, inşaat sektöründe yüzde 0,4 artış ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,1 artış görüldü.

SANAYİ ÜRETİMİNDE DÜŞÜŞ

TÜİK’in açıkladığı Ağustos 2024 dönemine ait Sanayi Üretim Endeksi verilerine göre, sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 5,2 düşüş gösterdi. Bu, deprem sonrası sanayi üretiminde kaydedilen en büyük yıllık düşüş olarak değerlendirildi.