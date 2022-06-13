Sanayi üretimi nisanda aylık bazda değişmedi
Sanayi üretimi Nisan'da yıllık bazda yüzde 6,4 olan beklentileri aşarak yüzde 10,8 arttı. Aylık bazda ise değişmedi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Sanayi Üretim Endeksi, nisan 2022 verilerini yayımladı.
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı nisan ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 11,9 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,4 azaldı.
SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK AYNI KALDI
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı Nisan ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,4 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,1 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi 3,3 azaldı.
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