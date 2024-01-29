Sağlık-Sen'den 'maaş artışı' talebi: Hemşireler hak ettiği ücreti almalı

Yayınlanma: 29.01.2024 - 18:05

Güncelleme: 29.01.2024 - 18:32

Hemşirelerin özlük, sosyal ve ekonomik haklarının hak ettiği seviyeye gelmesi için atılacak adımların tüm boyutlarıyla masaya yatırılacağı Hemşirelik Çalıştayı’nı şubat ayı içerisinde yapacak olan Sağlık-Sen, bu doğrultuda ön hazırlık toplantısı gerçekleştirdi.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Irgatoğlu, Sağlık-Sen hukuk danışmanları, akademisyenler, sahada görevli hemşire ve alanında uzman isimlerin katıldığı toplantıda, kamuda hizmet veren hemşirelerin sorunları hakkında değerlendirilmeler yapılarak mevcut durum tespit edildi.

Halihazırda yürürlükte olan Hemşirelik Kanunu’nun ve bağlı olarak çıkarılan yönetmeliklerin çözüm üretmekten uzak kaldığının ve fiili durumu karşılamadığının vurgulandığı toplantıda, günün şartlarına uygun olarak mevzuat düzenlemesi yapılması ve bu yönde iş yükü planının, ödeme dengesinin, kariyer basamaklarının yeniden gözden geçirilmesi gerektiği vurgulandı.

TÜRKİYE YÜZYILI’NA YAKIŞIR BİR HEMŞİRELİK KANUNU İSTİYORUZ

Toplantıda konuşan Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, mevcut Hemşirelik Kanunu’nun günümüz şartlarında işlevselliğini yitirdiğini söyledi. Öncelikli hedeflerinin yeni bir Hemşirelik Kanunu olduğunu dile getiren Genel Başkan Doğan, “Bugün sahaya baktığınızda serviste görevli hemşire arkadaşımız kendi alanında yüksek lisansını yapmış, doktorasını tamamlamış, alanında, branşında eğitimini almış ancak yaptığı işin, aldığı ücretin bununla hiçbir bağlantısı yok. Hemşirelik alanında uluslararası standartlara uygun olarak branşlaşma yapılmalı, uzmanlıklarına uygun olarak çalışma şartları sağlanmalı, akabinde ücret politikası da buna göre yeniden düzenlenmelidir. Hemşirelerin mesleki anlamda aldıkları sorumlulukların sınırları net olarak belirlenmeli, aldığı riske karşı korunmalı. Hemşirelerimiz aşırı iş yükü altında çalışıyor. Bu yoğun çalışmaya karşı hemşirelerimizin hak ettiği ücreti almasını istiyoruz. Nöbet ücretleri, ek ödemeleri ve maaşları artırılmalı. Yani hemşiremizin emeğinin karşılığını, döktüğü alın terinin ücretini istiyoruz. Bilindiği üzere hükümet iş kanunlarının ve 4688 sayılı yasanın değiştirilmesi için çalışma yürütüyor. Sağlık sistemimizin en önemli unsuru olan hemşirelerimiz içinde gereken adım atılmalı. 1954 yılında çıkarılan 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu’nda artık bir reform kaçınılmazdır. Bu yüzden Türkiye Yüzyılı’na yakışır bir Hemşirelik Kanunu’nun bir an önce hazırlanarak yürürlüğe girmesi en öncelikli hedeflerimiz arasında” ifadelerini kullandı.