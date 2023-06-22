Satışı durdurulan Hyundai i10 tekrar sahnede

Yayınlanma: 22.06.2023 - 07:01

Güncelleme: 22.06.2023 - 07:01

Hyundai, İzmit fabrikasında ürettiği i10 modelinin makyajlı versiyonunu satışa sundu.

Hyundai Assan'ın açıklamasına göre yeni i10, makyaj operasyonundan sonra hem kabinde hem de dışarıda bir dizi tasarım güncellemesine tabi tutuldu.

HYUNDAİ I10 RENK SEÇENEKLERİ

Hyundai i10'da çift renk seçeneği opsiyonel olarak seçilebilirken, ikisi yeni toplam yedi gövde rengiyle satışa sunuluyor.

Otomobilde yenilenen bölümler arasında ön kısımdaki farlar ve gündüz sürüş lambaları da yer alıyor. Ayrıca daha farklı bir ızgaraya sahip i10, arkada da yeni bir logoyla geliyor. Makyajlanan model ayrıca yeni tasarlanmış 15 inç alaşım jantlara da sahip.

Selefiyle aynı şekilde koltuklar açıkken 252 litre, koltuklar katlıyken de 1.050 litre bagaj kapasitesine sahip olan i10, iki kademeli bagaj paneli, tek elle arka koltuk katlama ve geri görüş kamerası da sunuyor.

HYUNDAİ I10 MOTOR SEÇENEKLERİ

Türkiye’de Jump, Style ve Elite olmak üzere 3 farklı donanım seçeneğiyle satılan yeni i10, aynı zamanda, 1.0 litre ve 1.2 litreden oluşan 2 farklı benzinli motor seçine sahip. 5 ileri manuel şanzıman sadece 1.0 litrelik motorda bulunurken, 5 ileri AMT otomatik şanzıman ise hem 1.0 litre hem de 1.2 litrelik motorlarla kombine ediliyor. Hyundai i10’un 1.0 litre MPI Jump manuel seçeneği 615 bin TL’den, en dolu seçenek olan Elite 1.2 AMT ise 720 bin TL’den satışa sunuluyor.