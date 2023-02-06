Satışlarda yüzde 50’ye varan artış hedefleri otomobillerin bollaşacağının sinyali

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 07:11

Pandemi döneminde yaşanan çip, hammadde ve taşımacılık krizleri nedeniyle otomobil ve hafif ticari araçlara olan talep karşılanamamış ve araç bulunurluğuyla ilgili şikâyetler çok artmıştı. Otomotiv sektörü bu krizleri önemli oranda aşmaya başladıkça üretim adetleri de yükseldi. Biriken talep henüz karşılanamasa da ocak ayında elde edilen 50 bin 894 adetlik rekor satış arz-talep dengesinin kurulması yönünde olumlu bir sinyal olarak gösteriliyor.

Yerli üreticilerin daha hızlı tepki verebilmesinin yanında bazı Stellantis Grubu markaları 2023’te Türkiye pazarında yüzde 50’ye varan artış hedeflerini açıkladı. Bu da en azından bazı markalarda otomobillerin bollaşacağının göstergesi. Ocakta otomobil bulunurluğuyla ilgili şikâyetlerin bir kısmı da engellilerin ÖTV muafiyetli satışlarıyla ilgili yüksek talepten doğdu. Yeniden değerleme oranında artırılan muafiyet limitinden faydalanmak isteyen hak sahipleri araç alabilmek için bayilere hücum etti. Engellilerin satışları yükseltmesi beklenirken markalar satış kampanyalarıyla tüketicileri çekmeye çalışıyor.