Satışlarda yüzde 50’ye varan artış hedefleri otomobillerin bollaşacağının sinyali
Artırılan muafiyet limitinden faydalanmak isteyenlerin talebiyle ocak ayında tarihi satış rekoruna imza atan otomotiv sektörü şubat ayına kampanyalarla girdi.
Pandemi döneminde yaşanan çip, hammadde ve taşımacılık krizleri nedeniyle otomobil ve hafif ticari araçlara olan talep karşılanamamış ve araç bulunurluğuyla ilgili şikâyetler çok artmıştı. Otomotiv sektörü bu krizleri önemli oranda aşmaya başladıkça üretim adetleri de yükseldi. Biriken talep henüz karşılanamasa da ocak ayında elde edilen 50 bin 894 adetlik rekor satış arz-talep dengesinin kurulması yönünde olumlu bir sinyal olarak gösteriliyor.
Yerli üreticilerin daha hızlı tepki verebilmesinin yanında bazı Stellantis Grubu markaları 2023’te Türkiye pazarında yüzde 50’ye varan artış hedeflerini açıkladı. Bu da en azından bazı markalarda otomobillerin bollaşacağının göstergesi. Ocakta otomobil bulunurluğuyla ilgili şikâyetlerin bir kısmı da engellilerin ÖTV muafiyetli satışlarıyla ilgili yüksek talepten doğdu. Yeniden değerleme oranında artırılan muafiyet limitinden faydalanmak isteyen hak sahipleri araç alabilmek için bayilere hücum etti. Engellilerin satışları yükseltmesi beklenirken markalar satış kampanyalarıyla tüketicileri çekmeye çalışıyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kahramanmaraş'ta 7,7 büyüklüğünde deprem
- 'Depreme hazır değiliz'
- Bölgede bir şiddetli deprem daha!
- Depremden 3 gün önce yapılan paylaşım gündemde
- İki parti kafa kafaya!
- 'Depremde can kaybı 6 bini bulabilir'
- Doğalgaz boru hattında yangın!
- ABD: Yardıma hazırız
- Sarıgül'den 'Kılıçdaroğlu' açıklaması
- 8 katlı bina çöktü, çok sayıda kayıp var