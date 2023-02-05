İkinci el otomobil ilanlarında en çok 350 bin TL üzerindeki araçlar görüldü

Yayınlanma: 05 Şubat 2023 - 07:01

Güncelleme: 05 Şubat 2023 - 07:01

arabam.com, ocak ayının ilgi çekici ikinci el ilan verilerini paylaştı, ilanlarda ikinci ele olan arzın yansımaları görüldü. Ocak ayında ilanlarda en çok %43,6 oranı ile 350.000 TL üzerindeki araçlar yer aldı, bu fiyatlardaki araçların ilanlarda bulunma oranı 2022 yılı ortalamasında %28 olmuştu. Araç fiyatlarındaki artışın ilan oranlarını etkilediği görülüyor. En çok ilana koyulan araçlar da 2012, 2011 ve 2016 modeller oldu.

Ocak ayı boyunca ilanlarda en çok görülen 5 kategori, 10 marka, 10 otomobil modeli ve yılı, 10 arazi/SUV/Pick-up modeli, yakıt türleri, vites türleri, motor hacimleri, km. değerleri gibi temel verilere göre kategorize edilen ikinci el arabam.com analizi şu şekilde:

Ocak ayında arabam.com’daki ilanların %71’ini otomobiller oluşturdu. Otomobilleri hafif ticari araçlar, arazi araçları, ticari araçlar ve motosikletler izledi. Traktör ve tarım iş makinaları gibi ilanlar ise %1’lik dilimde yer aldı.

İLANLARDA EN ÇOK GÖRÜLEN MARKA VE MODELLER

İlanlarda en çok görülen markalar sırasıyla Renault, Fiat, Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, Honda ve Citroen oldu.

İlanlar model özelinde incelendiğindeyse ocak ayında en çok ilan verilen otomobil modelleri sırasıyla Clio, Astra, Megane, Focus, Corolla, Egea, Doblo ve Passat oldu. Bu modelleri de sırasıyla Civic ve Fiorino takip etti.

ARAZİ, SUV VE PICK-UP KASA TİPLERİNDE ÖNDE OLAN MODELLER

Yayımlanan 2.el Arazi/SUV/Pick-up ilanlarının oransal olarak değerlendirmesine bakıldığında Dacia Duster bir önceki ay ilanlarda birinci sırada yer alan Qashqai modelini geride bırakarak %22 ile ilanlarda en çok yer alan model oldu. Duster’ı sırasıyla Nissan Qashqai, Kia Sportage, Hyundai Tucson, Mitsubishi L 200, Volkswagen Tiguan, Nissan Juke, Peueot 3008, Chevrolet Captiva ve Egea Cross modelleri izledi.

İLANLARDA EN ÇOK GÖRÜLEN MODEL YILLARI

Ocak ayında en fazla ilan verilen araçlar, %7,2 oranı ile 2012 yılına ait modeller oldu. 2012 model araçları da sırasıyla %6,5 ile 2011 ve %6 ile 2016 model araçlar takip etti. 2000 yılı ve öncesine ait araçlar ilanların aralık ayında olduğu gibi %14,4’ünü oluşturdu.

İLANLARIN MOTOR HACMİNE GÖRE DAĞILIMI

İlanlarda 1.2 – 1.4 arası ve 1.4-1.6 arası motor hacimlerine sahip araç ilanları daha çok görülüyor. 1.2-1.4 arası motor hacmine sahip araçların ilan oranı %29 oldu, 1.4 – 1.6 arası motor hacmine sahip araçlar ise ilanların %52’sini oluşturdu. 2001 cm3 ve üzeri motor hacmine sahip ilanların oranı ise %4’te kaldı.

İLANLARIN FİYAT ARALIĞINA GÖRE DAĞILIMI

İlanlar içinde en yüksek payı %11,8 oran ile 200.001 TL – 250.000 TL aralığındaki araçlar aldı. 250.001 TL – 300.000 TL aralığındaki araçlar ilanların %11,4’ünü, 300.001 TL – 350.000 TL aralığındaki araçlar ilanların %9,9’unu oluşturdu. 350.000 TL üzerindeki araç ilan oranları ise %43,6

oldu. 2022 yılının ortalaması incelendiğinde 350.000 TL üzerindeki araç ilan oranları tüm ilanların %28’ini oluşturmuştu. Burada artan araç fiyatlarının etkileri görülüyor.

İLANLARIN VİTES TİPİNE GÖRE DAĞILIMI

Şanzıman tipine göre ilanların dağılımında en büyük payın düz vitesli araçlarda olduğu görülüyor. Düz vitesli araçlar ilanların %70’ini oluşturdu, yarı otomatik vitesli araçlar da ilanların %13’ünü oluşturdu. Otomatik vitesli araçların ise ilan oranı %17.

İLANLARIN YAKIT TİPİNE GÖRE DAĞILIMI

arabam.com ilanları yakıt tipine göre incelendiğinde, dizel araçların ilan oranı %54,25 oldu. LPG’li araçlar %27,41 oranı ile ikinci sırada yer aldı. Benzinli araçlar ise ilanların %17,93’ünü oluşturdu. Benzinli araçları sırasıyla hibrit ve elektrikli araçlar izledi.

OCAK AYINDA EN ÇOK 200.0001 – 300.000 KİLOMETRE ARALIĞINDAKİ ARAÇLAR GÖRÜLDÜ

İkinci el piyasasında ocak ayında ilanlar en çok 200.001 km.- 300.000 km. arasındaki araçlar için verildi, bu km. aralığındaki araçların ilan oranı %30 oldu. 100.001 km. – 150.000 km. aralığındaki araçların ilan oranları %16 oldu, 150.001 – 200.000 km. aralığındaki araçların ilan oranları %19 oldu. 300.000 km. üzerindeki araçların ilan oranı ise %11 oldu.