Seçim bitti zam yağdı
Mart ayında hem seçim hem de ramazan nedeniyle ertelenen zamlar yağmur gibi geliyor. Temel gıda ürünlerine bir ayda gelen zam yüzde 20’yi buldu.
Ramazan ayı ve yerel seçimler nedeniyle temel gıda ürünlerinde ertelenen zamlar, seçimlerin geride kalmasıyla birlikte etiketlere hızla yansıtılmaya başlandı. Seçimlerin bitmesiyle başlayan artış şimdiden yüzde 20’yi buldu. Cumhuriyet gazetesi olarak takip ettiğimiz ürünlerden oluşan alışveriş sepeti şubat ayında 2 bin 739 liraya doluyordu. Seçimlerin ve Ramazan ayının etkisiyle mart ayı boyunca genel fiyatlar bu seyrini korudu.
Yerel seçimin bitmesiyle birlikte
bugün aynı sepet yüzde 20 zamla 3
bin 308 liraya doluyor. 22 üründen
oluşan sepette 20 üründe fiyat
artışı var. En büyük fiyat değişimi
ise et ve peynirde yaşandı. Şubat
ayında 379 liraya satılan bir
kilogram kıyma yüzde 39 zamla
519 liraya satılıyor. Şubatta
469 liraya satılan bir kilogram
dana eti yüzde 32 zamla 619
liraya çıktı. Bir kilogramlık beyaz
peynir ise şubat ayında 330 liraya
satılırken bugün yüzde 16 zamla
382 liraya raflarda yerini aldı.
38.90 liraya satılan çamaşır
suyu yüzde 18 zamla 45.95 liraya,
225 gram paketli sucuk ise
190 liradan yüzde 21 zamla 230
liraya çıktı.
BAYRAM SONRASI TUFAN
Fiyatlardaki hızlı artışı değerlendiren Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Başkanı Mehmet Bülent Deniz, esas tufanın bayramdan sonra kopacağını belirterek şunları söyledi: “Özellikle ramazan nedeniyle ertelenmiş zamlar vardı. Seçim sonrası bekliyorduk ama çok hızlı oldu. Bu da bizi bayram sonrası için korkutuyor.
Ayın 15’inden
sonra ciddi zamlar bekliyoruz.
Furya sigarayla başladı.”
TBF’nin takip ettiği market
endeksinde nisan ayında çift
haneli bir artış beklediklerini de
aktaran Deniz şunları söyledi:
“Bizim arkadaşlarımız da kendi
market endeksimiz için fiyatlar
topluyor. Maalesef günlük gelen
zamları gözlemliyoruz. Şu an başta
kırmızı ve beyaz ette olmak üzere
birçok temel gıda ürününde zamlar
görüyoruz. Korkarız ki nisan
ayında market enflasyonu çift
haneli olacak. Akaryakıtta da fiyat
artışları göreceğiz.
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