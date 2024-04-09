Seçim bitti zam yağdı

Yayınlanma: 09.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 09.04.2024 - 04:00

Ramazan ayı ve yerel seçimler nedeniyle temel gıda ürünlerinde ertelenen zamlar, seçimlerin geride kalmasıyla birlikte etiketlere hızla yansıtılmaya başlandı. Seçimlerin bitmesiyle başlayan artış şimdiden yüzde 20’yi buldu. Cumhuriyet gazetesi olarak takip ettiğimiz ürünlerden oluşan alışveriş sepeti şubat ayında 2 bin 739 liraya doluyordu. Seçimlerin ve Ramazan ayının etkisiyle mart ayı boyunca genel fiyatlar bu seyrini korudu.

Yerel seçimin bitmesiyle birlikte bugün aynı sepet yüzde 20 zamla 3 bin 308 liraya doluyor. 22 üründen oluşan sepette 20 üründe fiyat artışı var. En büyük fiyat değişimi ise et ve peynirde yaşandı. Şubat ayında 379 liraya satılan bir kilogram kıyma yüzde 39 zamla 519 liraya satılıyor. Şubatta 469 liraya satılan bir kilogram dana eti yüzde 32 zamla 619 liraya çıktı. Bir kilogramlık beyaz peynir ise şubat ayında 330 liraya satılırken bugün yüzde 16 zamla 382 liraya raflarda yerini aldı. 38.90 liraya satılan çamaşır suyu yüzde 18 zamla 45.95 liraya, 225 gram paketli sucuk ise 190 liradan yüzde 21 zamla 230 liraya çıktı.



BAYRAM SONRASI TUFAN

Fiyatlardaki hızlı artışı değerlendiren Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Başkanı Mehmet Bülent Deniz, esas tufanın bayramdan sonra kopacağını belirterek şunları söyledi: “Özellikle ramazan nedeniyle ertelenmiş zamlar vardı. Seçim sonrası bekliyorduk ama çok hızlı oldu. Bu da bizi bayram sonrası için korkutuyor.

Ayın 15’inden sonra ciddi zamlar bekliyoruz. Furya sigarayla başladı.” TBF’nin takip ettiği market endeksinde nisan ayında çift haneli bir artış beklediklerini de aktaran Deniz şunları söyledi: “Bizim arkadaşlarımız da kendi market endeksimiz için fiyatlar topluyor. Maalesef günlük gelen zamları gözlemliyoruz. Şu an başta kırmızı ve beyaz ette olmak üzere birçok temel gıda ürününde zamlar görüyoruz. Korkarız ki nisan ayında market enflasyonu çift haneli olacak. Akaryakıtta da fiyat artışları göreceğiz.

