Seçim öncesi bütçe 153,8 milyar TL açık verdi

Yayınlanma: 15.03.2024 - 12:00

Güncelleme: 15.03.2024 - 12:00

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2024 yılı Şubat ayı merkezi yönetim bütçesi verilerini açıkladı. Buna göre, şubatta bütçe açığı 153,8 milyar TL oldu.

Yılın ilk iki ayında bütçe açığı 304,5 milyar TL'ye ulaştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Merkezi yönetim bütçesi 2023 yılı Şubat ayında 170 milyar 560 milyon TL açık vermiş iken 2024 yılı Şubat ayında 153 milyar 798 milyon TL açık vermiştir.

2023 yılı Şubat ayında 136 milyar 337 milyon TL faiz dışı açık verilmiş iken 2024 yılı Şubat ayında 98 milyar 968 milyon TL faiz dışı açık verilmiştir.

Merkezi yönetim bütçe giderleri Şubat ayı itibarıyla 689 milyar 905 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz harcamaları 54 milyar 830 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 635 milyar 75 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

2024 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 11 trilyon 89 milyar 37 milyon TL ödenekten Şubat ayında 689 milyar 905 milyon TL gider gerçekleştirilmiştir. Geçen yılın aynı ayında ise 389 milyar 388 milyon TL harcama yapılmıştır.

Şubat ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 77,2 oranında artmıştır. Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2023 yılında yüzde 7 iken 2024 yılında yüzde 6,2 olmuştur.

Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 78,8 oranında artarak 635 milyar 75 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2023 yılında yüzde 7,2 iken 2024 yılında yüzde 6,5 olmuştur.

Merkezi yönetim bütçe gelirleri Şubat ayı itibarıyla 536 milyar 107 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Vergi gelirleri 406 milyar 291 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 95 milyar 279 milyon TL olmuştur.

2023 yılı Şubat ayında bütçe gelirleri 218 milyar 828 milyon TL iken 2024 yılının aynı ayında yüzde 145 oranında artarak 536 milyar 107 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin Şubat ayı gerçekleşme oranı 2023 yılında yüzde 4,4 iken 2024 yılında yüzde 6,4 olmuştur.

2024 yılı Şubat ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 126,2 oranında artarak 406 milyar 291 milyon TL olmuştur. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise 2023 yılında yüzde 4,2 iken 2024 yılında yüzde 5,5 olmuştur.

2024 yılı Ocak-Şubat döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 457,9 milyar TL, bütçe gelirleri 1 trilyon 153,4 milyar TL ve bütçe açığı 304,5 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 1 trilyon 281,9 milyar TL ve faiz dışı açık ise 128,6 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

Merkezi yönetim bütçesi 2023 yılı Ocak-Şubat döneminde 202 milyar 802 milyon TL açık vermiş iken 2024 yılı Ocak-Şubat döneminde 304 milyar 517 milyon TL açık vermiştir.

2023 yılı Ocak-Şubat döneminde 147 milyar 220 milyon TL faiz dışı açık verilmiş iken 2024 yılı Ocak-Şubat döneminde 128 milyar 594 milyon TL faiz dışı açık verilmiştir."