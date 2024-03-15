Seçim öncesi bütçe 153,8 milyar TL açık verdi

Merkezi yönetim bütçesi şubat ayında 153,8 milyar TL açık verdi. Yılın ilk iki ayındaki bütçe açığı 304,5 milyar TL'ye ulaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.03.2024 - 12:00
Seçim öncesi bütçe 153,8 milyar TL açık verdi
Abone Ol google-news

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2024 yılı Şubat ayı merkezi yönetim bütçesi verilerini açıkladı. Buna göre, şubatta bütçe açığı 153,8 milyar TL oldu.

Yılın ilk iki ayında bütçe açığı 304,5 milyar TL'ye ulaştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Merkezi yönetim bütçesi 2023 yılı Şubat ayında 170 milyar 560 milyon TL açık vermiş iken 2024 yılı Şubat ayında 153 milyar 798 milyon TL açık vermiştir.

2023 yılı Şubat ayında 136 milyar 337 milyon TL faiz dışı açık verilmiş iken 2024 yılı Şubat ayında 98 milyar 968 milyon TL faiz dışı açık verilmiştir.

Merkezi yönetim bütçe giderleri Şubat ayı itibarıyla 689 milyar 905 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz harcamaları 54 milyar 830 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 635 milyar 75 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

2024 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 11 trilyon 89 milyar 37 milyon TL ödenekten Şubat ayında 689 milyar 905 milyon TL gider gerçekleştirilmiştir. Geçen yılın aynı ayında ise 389 milyar 388 milyon TL harcama yapılmıştır.

Şubat ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 77,2 oranında artmıştır. Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2023 yılında yüzde 7 iken 2024 yılında yüzde 6,2 olmuştur.

Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 78,8 oranında artarak 635 milyar 75 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2023 yılında yüzde 7,2 iken 2024 yılında yüzde 6,5 olmuştur.

Merkezi yönetim bütçe gelirleri Şubat ayı itibarıyla 536 milyar 107 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Vergi gelirleri 406 milyar 291 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 95 milyar 279 milyon TL olmuştur.

2023 yılı Şubat ayında bütçe gelirleri 218 milyar 828 milyon TL iken 2024 yılının aynı ayında yüzde 145 oranında artarak 536 milyar 107 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin Şubat ayı gerçekleşme oranı 2023 yılında yüzde 4,4 iken 2024 yılında yüzde 6,4 olmuştur.

2024 yılı Şubat ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 126,2 oranında artarak 406 milyar 291 milyon TL olmuştur. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise 2023 yılında yüzde 4,2 iken 2024 yılında yüzde 5,5 olmuştur.

2024 yılı Ocak-Şubat döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 457,9 milyar TL, bütçe gelirleri 1 trilyon 153,4 milyar TL ve bütçe açığı 304,5 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 1 trilyon 281,9 milyar TL ve faiz dışı açık ise 128,6 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

Merkezi yönetim bütçesi 2023 yılı Ocak-Şubat döneminde 202 milyar 802 milyon TL açık vermiş iken 2024 yılı Ocak-Şubat döneminde 304 milyar 517 milyon TL açık vermiştir.

2023 yılı Ocak-Şubat döneminde 147 milyar 220 milyon TL faiz dışı açık verilmiş iken 2024 yılı Ocak-Şubat döneminde 128 milyar 594 milyon TL faiz dışı açık verilmiştir."


Bütçe haberleri Bütçe açığı haberleri Merkezi Yönetim Bütçe Giderleri haberleri Merkezi yönetim bütçesi haberleri

İlgili Haberler

Doç. Dr. Savaş Karabulut - Bütçede depremin payı

Doç. Dr. Savaş Karabulut - Bütçede depremin payı
Bakanlığın 2023 faaliyet raporunda dikkat çeken bütçe dağılımı: Ruh sağlığına ‘sıfır’ harcama

Bakanlığın 2023 faaliyet raporunda dikkat çeken bütçe dağılımı: Ruh sağlığına ‘sıfır’ harcama
Hem bütçe dostu hem de sağlıklı! İşte protein açısından zengin olan 10 besin...

Hem bütçe dostu hem de sağlıklı! İşte protein açısından zengin olan 10 besin...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İstanbul, Erzurum, Muğla, Samsun… SONAR Araştırma’nin son yerel seçim anketi ortaya çıktı: Sonuçları il il paylaştı! İstanbul’da durum başa baş

İstanbul, Erzurum, Muğla, Samsun… SONAR Araştırma’nin son yerel seçim anketi ortaya çıktı: Sonuçları il il paylaştı! İstanbul’da durum başa baş
Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final kuraları çekildi!

Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final kuraları çekildi!
Yerel seçime 18 gün kalmışken usulsüzlükler de ortaya çıkmaya başladı: Bir hanede 2 bin 99 seçmen

Yerel seçime 18 gün kalmışken usulsüzlükler de ortaya çıkmaya başladı: Bir hanede 2 bin 99 seçmen
Günlük burç yorumları: 16 Mart 2024 Cumartesi Akrep burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 16 Mart 2024 Cumartesi Akrep burcu yorumu
Akaryakıtta tabela değişti! Motorin ve benzine dev zam pompaya yansıdı: 15 Mart 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...

Akaryakıtta tabela değişti! Motorin ve benzine dev zam pompaya yansıdı: 15 Mart 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...
Günlük burç yorumları: 16 Mart 2024 Cumartesi Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 16 Mart 2024 Cumartesi Kova burcu yorumu
8 gündür aranıyordu... Ağaca asılı cesedi bulundu!

8 gündür aranıyordu... Ağaca asılı cesedi bulundu!
Günlük burç yorumları: 16 Mart 2024 Cumartesi Boğa burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 16 Mart 2024 Cumartesi Boğa burcu yorumu