Hem bütçe dostu hem de sağlıklı! İşte protein açısından zengin olan 10 besin...

Yayınlanma: 18.02.2024 - 22:46

Güncelleme: 18.02.2024 - 22:46

Proteinlerin sağlık açısından sunduğu faydaları saymakla bitmez. Kilo kaybını hızlandırma ve kas kütlesini artırma gibi önemli özelliklerinin yanı sıra, beslenme ve diyet listenize protein açısından zengin besinleri eklemenin faydalı olacağı kesindir. Ancak protein kaynaklarının pahalı olabileceği endişesiyle hareket etmek doğaldır. Gerçekten de, bazı protein kaynakları yüksek fiyatlı olabilir; ancak birçok uygun fiyatlı alternatif de bulunmaktadır. Peki hem bütçe dostu hem de sağlıklı besinler nelerdir? İşte protein açısından zengin olan 10 besin...

1. YUMURTA:

Yumurta dünyanın en besleyici gıdalarından biri olarak kabul edilir. Sadece vitaminler, mineraller ve sağlıklı yağlarla değil, aynı zamanda proteinle de yüklüdür! Kahvaltıda tükettiğiniz bir yumurta, gün boyunca sizi tok tutarak açlık hissini azaltır ve kan şekerini dengeler, böylece kilo vermeye katkı sağlar. Adeta içi dolu bir hazinenin yaşam bulmuş hali gibidir.

2. YOĞURT:

Listenin en uygun fiyatlı ürünlerinden olan yoğurt, her açıdan harika bir besindir. Yoğurdu çok yönlü tüketebilirsiniz; sade, içine meyve ilave ederek ya da yemeklerin yanında. Ayrıca yoğurt, bağırsak sağlığınızı korur ve kilo vermenize yardımcı olur.

3. SİYAH FASULYE:

Bitki bazlı protein kaynaklarından olan siyah fasulye, aynı zamanda yüksek oranda lif içerir. Uzmanlar, kadınların günde 25 gram erkeklerin ise 38 gram siyah fasulye tüketmesini öneriyor.

4. SARDALYA:

Sardalya, deniz ürünlerini pahalı bulanlar için güzel bir alternatif. Proteinin yanı sıra doğal bir kalsiyum kaynağı olan sardalya, kemik gelişimi için de fayda sağlıyor.

5. MERCİMEK:

Mercimek de vegan dostu olan proteini yüksek besinlerden biri. Pek çok yemeğe dahil edebileceğiniz mercimek, aynı zamanda lif, demir, potasyum ve B vitamini de içerir.

6. KABAK ÇEKİRDEĞİ:

Tıpkı ayçekirdeği gibi kabak çekirdeği de beslenme programınıza eklemeniz gereken lezzetli bir protein kaynağı. Kabak çekirdeğini ara öğün olarak tüketebilir, yulaf ezmesi, salata ya da granolanızın içine ilave edebilirsiniz.

7. HİNDİ:

Hindi de kalorisi düşük, proteini yüksek besinler arasında yer alıyor. Hindi ile pek çok yemek, atıştırmalık hazırlayabilirsiniz.

8. KONSEVE TON BALIĞI:

Hindi de kalorisi düşük, proteini yüksek besinler arasında yer alıyor. Hindi ile pek çok yemek, atıştırmalık hazırlayabilirsiniz.

9. SOYA FASULYESİ:

Özellikle veganlar için mükemmel bir protein kaynağı olan soya fasulyesini haşlayarak ve baharat ekleyerek ya da salatanıza katarak tüketebilirsiniz.

10. FISTIK EZMESİ:

Fıstık ezmesi, hem tatlı ihtiyacını karşılayan hem de yüksek protein oranına sahip harika bir besindir. Fıstık ezmesini kızarmış ekmeğin üzerine sürebilir, yulaf ezmesi ile karıştırabilir ya da smoothie’ye ekleyerek tüketebilirsiniz.