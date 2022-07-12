Seçim öncesi son kış çok zor geçecek: 'Doğalgaz fiyatları elektriği de etkileyecek'

12 Temmuz 2022 Salı, 12:32

Seçimlerin normal tarihine bir yıldan daha kısa bir süre kalırken, Avrupa ile birlikte Türkiye'yi çok zor bir kış bekliyor.

Halihazırda yüzde 80'e dayanan resmi enflasyon ve yüksek enerji fiyatları nedeniyle zor günler geçiren yurttaşlar için önümüzdeki kış aylarının daha da zorlu geçmesi muhtemel görünüyor.

Ukrayna savaşının başlamasıyla birlikte tarihi zirvelere yükselen doğalgaz fiyatlarının yaz aylarında bile çok yüksek seyretmesi, kış ayları için de olumsuz bir tablo oluşturuyor.

FATURALAR KABARACAK

Sozcu.com.tr'den Emre Deveci'ye konuşan eski BOTAŞ Gaz Alımı Daire Başkanı Ali Arif Aktürk, gaz fiyatlarının çok yüksek seyrettiğine işaret ederek “Çok endişeliyim, bu kış çok zor geçecek” dedi.

Normalde yaz mevsiminin doğalgaz fiyatının en düşük olması gereken dönem olduğunu ancak şu an 1800 dolar seviyesinin görüldüğünü belirten Aktürk, önceki kış ortalama 180 dolar olan, geçen kış ortalama 400-500 dolara yükselen bin metreküp gaz alım maliyetinin bu kış ortalama 900 dolara kadar yükselebileceği, kur artışlarının durumu daha da kötü hale getirebileceği uyarısında bulundu.

Rusya'dan Avrupa'ya gaz taşıyan Kuzey Akım 1'de bakım çalışması olmasının ve Kanada'nın bakım için gelen gaz türbinlerini yaptırımlar gerekçesiyle Rusya'ya geri göndermemesinin Avrupa'daki son fiyat artışlarında etkili olduğunu belirten Aktürk, ağustosta yer altı depolarına gaz atma döneminin başlayacağını, depoya pahalı giren gazın kışın pahalı satılacağını dile getirdi.

DOĞALGAZ FİYATLARI ELEKTRİĞİ DE ETKİLEYECEK

Küresel ekonomideki yavaşlamanın petrol fiyatlarında düşüş getirebileceğini ancak doğalgazda durumun farklı olduğunu belirten Aktürk, fiyatların yüksek seyretmeye devam edeceğini, Türkiye'de sübvansiyon uygulayan hükümetin maliyeti tüketicilere ne kadar yansıtacağının tarifelerde belirleyici olacağını belirtti.

Seçim öncesinde yüksek zamların tercih edilmeyebileceğini söyeleyen Aktürk böyle bir durumda BOTAŞ'ın çok yüksek zararlarla karşı karşıya kalacağını dile getirdi.

Aktürk, doğalgaz fiyatlarındaki yüksek seyrin elektrik fiyatlarını da yukarı iteceğini belirterek elektrik sektöründe de sıkıntılı bir dönem yaşanacağı uyarısında bulundu.