Özgür Özel’den Bakan Şimşek’e yanıt, atama bekleyen gençlere sandık çağrısı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu yıl kamu personeli alınmayacağına yönelik açıklamalarına; “Başta öğretmenler atama bekleyen tüm gençleri 31 Mart günü Cumhur İttifakına sandıkta güçlerini göstermeye davet ediyorum” yanıtını verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.03.2024 - 20:26
Özgür Özel’den Bakan Şimşek’e yanıt, atama bekleyen gençlere sandık çağrısı
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu yıl kamuya atama yapılmayacağını açıklamıştı. Şimşek, "Hiçbir bakanlığa personel noktasında emekli olanların harici personel alımına izin vermiyoruz” demişti.

Özgür Özel, Bakan Şimşek’in açıklamalarına yanıt verdi, atama bekleyen gençleri sandığa çağırdı. Özel, X (Twitter) hesabında yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“31 Mart'tan sonra bu kötü yönetim yüzünden ülkemizi çok daha kötü günler bekliyor. Mehmet Şimşek, bu yıl kamu personeli alınmayacağını açıkladı. Başta öğretmenler atama bekleyen tüm gençleri 31 Mart günü Cumhur İttifakına sandıkta güçlerini göstermeye davet ediyorum.”


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