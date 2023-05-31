Seçim sonrası Tesla Model Y'nin Türkiye fiyatına büyük zam

Yayınlanma: 31.05.2023 - 15:23

Güncelleme: 31.05.2023 - 15:25

Amerika merkezli otomobil üreticisi Tesla, nisan ayında Türkiye pazarına giriş yaptı. Firmanın Model Y aracı ise Türkiye'de beklenenden fazla talep gördü.

Talep nedeniyle stok sıkıntılarının yaşandığı araç döviz kurları nedeniyle 1 Mayıs tarihinde zamlandı.

Model Y'nin başlangıç fiyatı ise 1 milyar 631 bin 391 TL oldu.

Aradan geçen 30 günde Türk Lirası'nın değer kaybının hızlanması ile dolar kuru 21 TL'ye yaklaştı.

Kurdaki yükselişle araç seçim sonrası tekrar zamlandı ve yeni fiyatı 1 milyar 795 bin 523 TL oldu.

Firma da yaptığı bilgilendirmede zamların nedenini döviz kurundaki artış olarak açıkladı.