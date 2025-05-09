Kiracılar dikkat: O işlem e-Devlet üzerinden yapılabilecek!

Yayınlanma: 09.05.2025 - 12:41

Güncelleme: 09.05.2025 - 12:41

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kira sözleşmelerinin e-Devlet Kapısı üzerinden yapılmasına yönelik çalışmaların ilk aşamasını Kasım 2024’te tamamlamıştı.

Mevcut uygulamada, taşınmaz sahibi gerçek kişiler, e-Devlet Kapısı'ndaki "Kira Sözleşmesi İşlemleri" bölümünden kira sözleşmesi hazırlayabiliyor. Kiracı, bu sözleşmeyi onaylayarak işlem tamamlanıyor. Hizmet üzerinden oluşturulan sözleşmelere zaman damgalı "barkodlu belge" ekleniyor ve e-Devlet Kapısı üzerinden belge doğrulama işlemi de yapılabiliyor.

EMLAK DANIŞMANLARI ARTIK RESMEN MESLEĞİNİ YAPABİLECEK

Çalışmanın ikinci aşamasında sona yaklaşılırken, e-Devlet'ten kira sözleşmesi hizmeti artık emlakçılar için de erişilebilir hale geldi.

TEDB Başkanı Hakan Akçam, kiracı ile ev sahibinin e-Devlet ortamında buluşup kira sözleşmesini imzalayabildiğini ancak emlakçılara bu sürecin dahil edilmediğini belirtti. Bugünden itibaren, emlakçılar da bu sürece dahil olabiliyor. Akçam, "Gayrimenkul sahipleri, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü sistemi üzerinden emlakçılara yetki verebilecek. Emlak danışmanları bu yetki ile kontratı kiracıya elektronik ortamda iletebilecek. Ayrıca, emlak danışmanı, kira kontratının barkodlu belgesini çıkarabilecek. Böylece, emlak danışmanları, mülk sahipleri ile kiracıları bir araya getirerek mesleklerini resmi olarak icra edebilecek" dedi.

KİRA KONTRATLARININ E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILMASI ZORUNLU OLMALI

Akçam, sistemin elektronik ortama taşınmasıyla birlikte kira artış oranı, kiracının güvenilirliği ve meskende kaç yıldır oturduğu gibi bilgilerin Bakanlık tarafından tespit edilebileceğini açıkladı. Ayrıca, Borçlar Kanunu'na göre kira sözleşmesinde kefilin ıslak imzası olması gerektiğini ve bu konuda çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Kira sözleşmelerinin e-Devlet üzerinden yapılmasının zorunlu hale gelmesi halinde, ev sahipleri ile kiracılar arasındaki birçok problemin çözülmesi bekleniyor. Akçam, bu uygulamanın dolandırıcılık olaylarının önüne geçilmesine de katkı sağlayacağını vurguladı.