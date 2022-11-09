Seçim yaklaşırken kesenin ağzını açan iktidar, yine ‘sadaka ekonomisi’ne sarıldı

09 Kasım 2022 Çarşamba, 04:00

Hükümet yarattığı ekonomik yıkımı algı yönetimi ile aşmaya çalışıyor. Kredi Garanti Fonu destekli ticari kredilerle başlayan destek politikalarına şimdi de sosyal yardım açıklamaları eklendi. Hükümetin açıkladığı desteklerin kaç kişiye ve ne kadar dağıtılacağı ise netlik kazanmadı. Yurttaş “Sadaka değil geçinmek istiyoruz” diyor.

Önceki gün düzenlenen kabine toplantısının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu hafta 7 milyar liralık destek paketini hesaplara yatıracaklarını duyurdu. Erdoğan, Aile Desteği Programı kapsamında 2.5 milyon yurttaşa 3.5 milyar TL yatırılacağını belirtti. Bu para kişi başına ortalama 1200 TL yapıyor. Erdoğan aynı şekilde doğalgaz desteği için de 3 milyon yurttaşa 666 milyon TL yatırılacağını belirtti. Bu paradan da kişi başına 222 lira düşüyor. Açıklanan rakamların yıllık tutarlar mı yoksa aylık tutarlar mı olduğu belirtilmedi.

"İNSANLARI MUHTAÇ EDİYORLAR"

Bakanlığın sitesinde yer alan bilgilere göre Aile Desteği Programı’ndan yararlananlara en düşük 850 lira en yüksek ise 1.250 lira ödenebiliyor. En fazla 12 aylık bir destek alınabiliyor.

Erdoğan’ın 2.5 milyon kişiye bu desteğin sunulacağı açıklamasını değerlendiren istatistik uzmanı Prof. Dr. Cem Başlevent, şunları söyledi:

“Bu destekler kişi bazlı değil hane bazlı ödenir. Türkiye’de yardıma muhtaç ailelerin ortalama dört kişiden oluştuğunu düşünürsek aslında bu yardım 625 bin aileye veriliyor demektir. Türkiye’de toplamda 25 milyona yakın hane olduğu söyleniyor. 2021 yılında yaklaşık 6 milyon hane sosyal yardım aldı. Yani bu açıklanan destekler çok düşük bir oran. İnsanlara daha onurlu ve konforlu bir yaşam sağalayamadıkları için yardımlarla ayakta tutuyorlar. ‘Sadaka Ekonomisi’dir bu. İnsanları kendilerine muhtaç ediyorlar, şükran duygusuyla ve yardımın kesileceği endişesiyle sandıkta mevcut iktidarın devamının sağlaması planlanıyor” dedi.

BİR SEPETİ DOLDURMAZ

Tüketici Birlikleri Federasyonu Başkanı Mehmet Bülent Deniz ise, kişi başına yardım yerine toplu rakam söylenerek algı yönetimi yapıldığını söyledi. Deniz, “Aile Desteği Programı ile verilen en üst rakam 1.250 lira. Bizim çok temel gıda ürünlerinin bulunduğu bir market sepetimiz var o 1.400 liraya doluyor. İçinde lüks olarak sadece kola ve kahve var öyle bir sepet. Bu destek tek bir market alışverişinde bu sepeti doldurmaya bile yetmiyor” dedi. Kamuoyunda desteklerin liyakatli dağıtılmadığı algısı olduğunu da söyleyen Deniz sözlerini şöyle sonlandırdı: “Destekler elbette iyidir ama desteklerlele değil insanların maaşlarıyla kendi başlarına geçinebilecekleri bir ülke istiyoruz.”