Seçime 4 ay kala AKP, TBMM'ye yeni ‘rant’ teklifi verdi

AKP, seçimlere 4 ay kala bu kez “kıyılarda ranta kapı aralayan” yeni bir yasa teklifini TBMM’ye sundu.

Selda Güneysu
Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 04:00
Seçime 4 ay kala AKP, TBMM'ye yeni ‘rant’ teklifi verdi
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Kıyılarda, dolgu alanlarında yeraltı otopark yapımına olanak tanıyan teklifin gerekçesinde, “Günümüzde kent nüfusundaki artışın doğurduğu konut ihtiyacı yanında hızlı kentleşmenin getirdiği trafik sorunları da artmaktadır” ifadeleri yer aldı.

Teklifin gerekçesindeki şu ifadeler de dikkat çekti: 

“Ağır trafik sorunları karşısında kıyı yapı tesisleri ile kara tarafındaki kullanımlardan doğan otopark ihtiyacının karşılanması ve kıyının kamu tarafından etkin kullanımının sağlanması amacıyla dolgu alanında, dolgu yüzeyinden görünmemek ve açığa çıkmamak üzere yeraltı otoparkı yapımına imkân sağlayacak bir düzenleme yapılması gereği ortaya çıkmıştır.”

KARATAŞ’A "ORGANİZE SANAYİ"

Teklifte yer alan bir diğer madde ise Adana’nın Karataş ilçesine sera konulu tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi kurulmasını içeriyor. Söz konusu bölgede otomasyon sistemli modern sera işletmelerinin kurulması hedeflenirken, seraların üretime başlamasıyla birlikte de 5 bin kişinin istihdam edileceği ileri sürülüyor. 


AKP TBMM Rant

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