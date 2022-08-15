SEDDK açıkladı: BES ile Türk yurttaşlığı alma geliyor! Ayrıntılar belli oldu

15 Ağustos 2022 Pazartesi, 11:15

SEDDK Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik'te yapılan değişiklik?uyarınca en az 500 bin dolar veya karşılığı döviz tutarında katkı payını, kapsamı SEDDK tarafından belirlenen fonlarda tutma ve 3 yıl sistemde kalma şartıyla BES'e yatıran yabancıların istisnai olarak Türk vatandaşlığı kazanabilmesine imkan tanımıştı.

Buna göre, en az 500 bin dolar veya karşılığı döviz tutarında katkı payını 3 yıl sistemde kalma şartıyla BES’e yatıran yabancılara Türk yurttaşlığı hakkı verilecek. Türk yurttaşlığı kazanmak isteyen yabancılar, yeni bir BES sözleşmesi kurmak suretiyle, unvanında ‘vatandaşlık’ ibaresine yer verilenler BES ile emeklilik planlarına dahil edilecek.

İLK ÜÇ YIL DEĞİŞİKLİK YAPILMAYACAK

Yabancılar için yurttaşlık emeklilik planları kurulacak. Yurttaşlık emeklilik planlarında giriş aidatı ve yönetim gider kesintisi alınmayacak. Türk yurttaşlığı için BES’e girenler ilk üç yıl boyunca plan değişikliği, emeklilik nedeni ile hesap birleştirme ve başka bir şirkete aktarım yapamayacak.

Vatandaşlık Yönetmeliğinde belirtilen, yurttaşlığa hak kazanmak için sistemde kalınması gereken 3 yıllık süre emeklilik sözleşmesinin yürürlük tarihi ile başlayacak. Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM), 3 yıl boyunca ihlal olup olmadığını denetleyecek.

"FAYDA SUNMASI BEKLENİYOR"

SEDDK, yeni düzenleme ilgili bir açıklama daha yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) 13 Mayıs 2022 tarihinde yürürlüğe giren “ Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında genelge yayımlamıştır.

08 Ağustos 2022 itibarıyla yürürlüğe giren genelgede Bireysel Emeklilik Sistemi uygulamasında “Yabancıların İstisnai Olarak Türk Vatandaşlığı Kazanımına İlişkin Esas ve Usuller” başlıklı on dördüncü bölüm ile vatandaşlık başvurusunda uygulanacak usul ve esaslar düzenlenmiştir.

Bilindiği üzere, en az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında katkı payını, kapsamı Kurumumuz tarafından belirlenen fonlarda tutma ve üç yıl sistemde kalma şartıyla Bireysel Emeklilik Sistemi’ne (BES) yatıran yabancıların istisnai olarak Türk vatandaşlığı kazanabilmesine imkân tanındı.

Bu sayede Bireysel Emeklilik Sistemi’ne aktarılacak birikimlerin artması ile sistemin derinleşmesi, yurtiçi tasarrufların artışına önemli düzeyde katkıda bulunması ve üreteceği ölçek ekonomisi sayesinde maliyetleri azaltarak tüm katılımcılara katma değer sağlaması öngörülüyor. Yönetilen birikimlerin, piyasadaki kurumların gelişmesine ve uzun vadeli fon dengesine fayda sunması bekleniyor. Kamuoyuna saygı ile duyurulu