Şeftalide doğu meyve güvesi tehlikesi: "Yoğun miktarda rastlandı"

31 Mayıs 2022 Salı, 00:00

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “İlgili personelimizce gerçekleştirilen arazi surveyleri sırasında, tuzaklarda yapılan kontrollerde yoğun miktarda doğu meyve güvesine rastlanmış olup zararın bertaraf edilmesi için Bakanlığımız teknik talimatlarında belirtilen şekilde mücadele yapılması gerekmektedir. Şeftali bahçesi olan çiftçilerimizin zaman geçirmeden söz konusu zararlıya karşı bahçelerini ilaçlamaları gerekmektedir” dedi.

BAHÇEDEN UZAKLAŞTIRILMALI

Bahçelerin mutlaka ilaçlı bulundurulması gereken dönemleri söyleyen Müdür Sağlam, “Öncelikle şeftali bahçeleri, zararlının konukçularından uzak kurulmalıdır. Sonrasında da birinci döllerden zarar gören sürgünler haftada bir kesilip imha edilmelidir. Meyve depoları, en uygun kışlama yeri olduğundan bahçenin uzak yerlerine kurulmalıdır. Ağaç altlarına dökülen kurtlu meyveler toplanarak bahçeden uzaklaştırılmalıdır. Hedefimiz; ağaçlarımızı, her döle ait larvaların sürgün ve meyveye girmesinden önce ilaçlı bulundurmak olmalıdır. Birinci döle karşı ilk ilaçlamaya, ilkbaharda sürgünlerde ilk giriş görüldüğünde başlanmalıdır. Haziran ayının ilk haftasında ikinci döle karşı ikinci ilaçlama, ilacın etki süresine göre de 20 gün sonra üçüncü ilaçlama yapılmalıdır. Orta çeşitlerde 2 ve geççi çeşitlerde 3 kez ilaçlama yapılmalıdır" diye anlattı.



