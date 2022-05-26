Tarım ve Orman Bakanlığı şeker ithalatı için çalışmalara başladı

26 Mayıs 2022 Perşembe, 09:50

Bakanlığa bağlı Şeker Dairesi Başkanlığı tarafından Twitter'da yapılan açıklamada, "Piyasa dengelerinin sağlanması ve spekülasyonların önlenmesi amacıyla şekerli mamul üreten imalatçılara şeker için tarife kontenjanı açılarak ithalat yetkisi verilmesine ilişkin çalışma başlatılmıştır" denildi.

Türkiye'de şeker üretim miktarı, planlı üretim modeli kapsamında hükümet tarafından belirleniyor. Her üreticiye bu toplam içinde bir pay dağıtılıyor.

31 Ağustos'ta sona erecek şeker pazarlama yılı kapsamında ulusal üretim kotası 2.6 milyon ton olarak belirlenmişti.