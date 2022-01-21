Şekerin kilosu 10 TL olacak iddiası

21 Ocak 2022 Cuma, 04:00

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ton başına 800 lira açıklanan 2022 yılı şeker pancarı alım fiyatının, ancak üretim maliyetini kurtaracağını söyledi.

Önemli olanın taban fiyatlarının artması değil, girdi maliyetlerinin düşürülmesi olduğuna işaret eden Gürer, taban fiyatının artmasının, şeker fiyatının artması anlamına geldiğini, şekerin bu yıl kilo fiyatının 10 lirayı aşacağını ve bu durumun vatandaşı mağdur edeceğini ifade etti.