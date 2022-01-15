Şeker memleketinde şeker krizi: Üretici üretemez duruma geldi
Çeşitli sektörlerden üreticilerin yaşadığı şeker temini sorununu Meclis gündemine taşıyan CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, "Şeker pancarı üretiminin yaygın olduğu ve özelleştirilmekten kurtulan şeker fabrikasına sahip Eskişehir’imizde üreticilerimizin şeker sorunu yaşaması kabul edilemez” dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekili Dr. Jale Nur Süllü, pasta, tatlı ve unlu mamul üreticilerinin şeker temini sorununu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı.
Son yıllarda yaşanan ağır ekonomik krizin, gıda sektörünün tüm kollarında olduğu gibi pasta, tatlı ve unlu mamul üreticilerini de olumsuz etkilediğini belirten Dr. Jale Nur Süllü, şeker temininde yaşanan sorunlara dikkat çekti.
“Un ve yağın yanı sıra şekerde de yaşanan fiyat artışı, gıda sektörünü darboğaza sürükledi. 2021 Ocak ayında toptancıda 50 kg’lık çuvalın 195 TL olan fiyatı, 2022 Ocak ayında 370-400 TL’ye çıktı. Vatandaşın alım gücünün düşmesi ve artan maliyetlere bağlı olarak üretici üretemez duruma geldi” diyen Süllü, şeker fabrikalarından şeker temin edemeyen sektör temsilcilerinin yakınmalarını aktardı.
FİYATLAR NEDEN YÜKSELİYOR?
Türk Şeker’in 2021 üretim döneminde yaklaşık 400 bin ton şeker üretimi yaptığını belirten Süllü, pasta, tatlı ve unlu mamul üreticilerinin fabrikalardan şekere ulaşamamasını yazılı soru önergesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı’na sorarken ayrıca, şekerde yaşanan sorunu Meclis Araştırma Önergesi ile gündeme taşıdı.
Dr. Jale Nur Süllü önergesinde “İç piyasaya yeterli şeker vermeyen Türkiye Şeker Fabrikaları, ürettiği şekeri yurt dışına ihraç ederek şeker fiyatlarının yükselmesine sebep mi oluyor? Türk Şeker’in internet sitesine girdiğinizde 2021 yılı fiyatları yer alıyor. Şeker fabrikaları 2022 fiyatını belirleyemediği için mi satış yapamıyor?” sorularını dile getirdi.
FABRİKALAR SEKTÖRÜN İHTİYACINI KARŞILAMALI
“Şeker pancarı üretiminin yaygın olduğu ve özelleştirilmekten kurtulan şeker fabrikasına sahip Eskişehir’imizde üreticilerimizin şeker sorunu yaşaması kabul edilemez” diyen Süllü, “Yabancı sermayeye ve ithalata bağımlı bir ekonomiden kurtulup kendi kendine yeten bir ülke hedefiyle Ebedi Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün emri ile 1933’te üretime başlayan Eskişehir Şeker Fabrikası’nın, AKP eliyle geldiği nokta ortadadır. Cumhuriyet’in ilk yıllarının en büyük kalkınma kazanımlarından olan şeker fabrikalarını satan ve üretimi dışa bağımlı kılan tek adam anlayışı, üreticiyi yeni bir krize sürüklemektedir” açıklamasında bulundu. Süllü, Saray'ın ceza kestiği zincir marketlerde satılan şekere mahkum ettiği pasta, tatlı ve unlu mamul üreticilerinin sesine acilen kulak vermesi gerektiğini belirtti.
Video Haberler
- Kağıthane'de feci olay: Döverek metrelerce sürükleyip...
- Tantunicide skandal görüntüler
- 'AKP'liyim, açım' dedi; salondan atıldı
- Türkiye bunu da gördü
- Akaryakıt zammından sonra yurttaşlar isyanda
- Enes'i ölüme götüren Nurcular nasıl örgütleniyor?
- Maskesiz grubu uyarınca tartışma çıktı
- Habertürk, Akşener'in yayınını neden kestiğini açıkladı
- Artık 1 kutusuna 116 TL ödenecek
- CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
En Çok Okunan Haberler
- Uzman diyetisyen 'doğru bilinen yanlışları' anlattı
- MHP'de deprem yaratacak istifa
- Bülent Ersoy’dan ilk açıklama geldi
- MSB Anıtkabir Komutanı'nı görevden aldı
- 'Cumhurbaşkanına hakaret' davasında eleştiri vurgusu
- Enes'in annesi ilk kez konuştu
- Bakan Varank'tan Gökbakar'a tepki
- 10 toksik ebeveyn davranışı
- AKP, park alanını dini tesis alanına kattı
- 'Ucuz ekmek' saldırısı: Dağıtım sırasında vurdular